A Fazenda: Pétala diz que está envergonhada por não ter tocado o sino

Pétala desabafa com Bia Miranda após a possibilidade de tocar o sino para deixar o reality show A Fazenda: 'Muita vergonha'

A influenciadora digital Pétala Barreiros ficou pensativa na manhã desta segunda-feira, 5, durante uma conversa com Bia Miranda em A Fazenda 14, da Record TV. Ela desabafou sobre não ter desistido do reality show após a saída de Deolane Bezerra no último domingo. Ela pensou em tocar o sino, mas desistiu.

"Eu tô com muita vergonha. Eu estou me sentindo muito covarde por dizer que eu vou fazer uma coisa e não fazer. Tipo, dizer que vai lá bater o sino e voltar com o rabinho entre as pernas", disse ela.

Então, Bia Miranda afirmou: "Não sou de voltar atrás. Que ódio!". Assim, Pétala lembrou de Deolane. "Nossa, eu amo ela demais. Tava lembrando dela. Acho que não dormiu ainda", contou.

Pai de Pétala detona a Record TV

Altemir Barreiros, pai de Pétala Barreiros, gravou uma série de vídeos detonando a Record TV, após toda polêmica da saída de Deolane Bezerra do reality A Fazenda 14.

Segundo ele, a emissora não é digna de entrar nos lares cristões e se soubesse, não teria deixado sua filha participar do jogo. Altemir também postou que está tomando as medidas necessárias para tirar Pétala do reality show, como foi o caso com a advogada.

“Embora você ache que seja digna de entrar nos lares brasileiros, nos lares cristões, não. Você é um lixo que tem que ser exterminado da face da terra, isso não é TV, isso é o próprio inferno em pessoa. Se eu soubesse que a Record seria esse lixo que demonstrou ser nesse programa, manipulado, nesse programa parcial, não teria deixado minha filha participar”, disse Altemir Barreiros em seus Stories.