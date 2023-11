A Fazenda: Peões protagonizam cenas quentes no edredom e culpa bate: "Tô mal"

Peões protagonizam cenas quentes no edredom; veja o que aconteceu nesta madrugada

Quem estava assistindo ao reality A Fazenda 15 ficou surpreso. É que o ex-BBB Cézar Black e a cantora Kally Fonseca protagonizaram um momento "proibidão". Os dois foram parar debaixo do edredom.

Os dois ficaram na festa realizada na última sexta-feira, mas as imagens demoraram a ir ao ar. Após a comemoração, os dois dividiram a mesma cama e trocaram carícias e beijos. O público só ficou sabendo porque o enfermeiro se arrependeu.

"A Kally foi lá pra cama de madrugada e a gente acabou ficando. E eu tô mal", desabafou Cezar. Só no programa deste sábado as imagens foram exibidas e geraram grande repercussão nas redes sociais. Isso porque muitos não gostaram do novo casal.

Seguidores e telespectadores criticaram Cézar Black e Kally Fonseca. "Quando essa mulher sair ela vai se arrepender tanto", comentou um. "Se humilhando por um macho", declarou outro. "A batata tá assando né Black? Por isso ele quis garantir, mas vai sair mesmo assim. Vem pra roça", escreveu outro.

Ainda após o resultado da roça da semana, a jornalista e ex-peoa Rachel Sheherazade voltou a se manifestar sobre o reality show apresentado por Adriane Galisteu. A ex- âncora do Jornal do SBT que foi expulsa da Fazenda 15 celebrou a permanência de Lucas Souza na casa.

Em seu perfil do X (antigo Twitter), a jornalista compartilhou uma foto da atual formação do grupo do qual era aliada, formado por Lucas, Jaquelline, Kally e André Gonçalves. Na legenda, a loira refletiu sobre a amizade.

“Amizade de verdade vence a distância, o confinamento, permanece apesar do tempo. Amizade que se preza não se cala: ela sofre, ela torce, ela apoia, ela vibra! Meus amigos no jogo contarão sempre comigo aqui fora. E não tem um hater no mundo que vai me impedir de lutar por eles”, declarou a ex-participante.