A Fazenda: Nadja e Jaquelline trocam ofensas e causam comoção nas redes sociais

Nesta sexta-feira, 17, o clima na Fazenda 15 segue tenso mesmo após o resultado da roça, que eliminou o cantor Sander Mecca na noite dessa última quinta-feira, 16. Na manhã de hoje, Nadja Pessoa e Jaqulline protagonizaram uma briga que deu o que falar nas redes sociais.

O motivo do conflito? Uma fala de Jaquelline em que ela citou a cidade de Taubaté. A ex-BBB Jaque, que é a Fazendeira dessa semana, disse que Cezar Black é um “conselheiro de Taubaté”. Falar que algo é “de Taubaté” se tornou algo comum nas redes sociais por fazer referência a “Grávida de Taubaté”, uma mulher que afirmou em 2012 estrar grávida de quadrigêmeos, o que era mentira.

Nadja ficou muito incomodada com a fala da Fazendeira e a repreendeu falando que ela estava ofendendo a cidade. “Você está ofendendo Taubaté. Taubaté é um lugar, e eu tenho muitos amigos lá”, disse Nadja após Jaque explicar que “de Taubaté” se tratava de um meme.

A partir desta discussão na área externa da sede, as peoas começaram a se atacar. “Fazendeira de b*st*”, começou a gritar Nadja para Jaque. “Está com inveja? Desce e ganha uma prova. O dia em que você descer e se empenhar a fazer uma prova, aí a gente conversa”, disparou a Fazendeira da semana.

O conflitou causou comoção nas redes sociais e rapidamente duas tags subiram para os mais comentados do X, antigamente chamado de Twitter, uma defendia Jaque e a outra era em prol de Nadja. No momento de produção desta matéria, “Unidos com a Jaque” está em segundo lugar nos assuntos mais comentados e “Nadja dama da Fazenda” está em terceiro. A palavra “Taubaté” também ficou entre as mais comentadas.

A repercussão do conflito não se limitou apenas às redes. Lá dentro, o “climão” se instaurou e Nadja fez seu próprio almoço, recusando a comida que estava sendo preparada por Jaque e Márcia Fu. Jaque chorou e ficou muito abalada com a briga, e chegou a desabafar no quarto: “Se não tivesse minha filha, nem aqui eu estava! Mas eu não vou deitar”.

🚨 VEJA: Momento em que Nadja disse que Jaquelline ofendeu a cidade de Taubaté por dizer que Black era “conselheiro de Taubaté”. pic.twitter.com/XA88707h2O — Dantas (@Dantinhas) November 17, 2023

Ainda após o resultado da roça da semana, a jornalista e ex-peoa Rachel Sheherazade voltou a se manifestar sobre o reality show apresentado por Adriane Galisteu. A ex- âncora do Jornal do SBT que foi expulsa da Fazenda 15 celebrou a permanência de Lucas Souza na casa.

“Amizade de verdade vence a distância, o confinamento, permanece apesar do tempo. Amizade que se preza não se cala: ela sofre, ela torce, ela apoia, ela vibra! Meus amigos no jogo contarão sempre comigo aqui fora. E não tem um hater no mundo que vai me impedir de lutar por eles”, declarou a ex-participante.