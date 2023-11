A Fazenda: Mais um? Cézar Black se abate e joga a toalha: "Esperando"

Cézar Black se abate e joga a toalha; peão está abatido com os recentes resultados do programa; ele desabafou em conversa com Kally Fonseca

CARAS Digital Publicado em 24/11/2023, às 08h20

Cézar Black se abate e joga a toalha - Reprodução/ Record TV