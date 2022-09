A Fazenda: Deolane Bezerra consola Ruivinha de Marte: "Procure a sua paz"

A influenciadora digital Ruivinha de Marte caiu no choro enquanto conversava com a advogada

A advogada Deolane Bezerra procurou a influenciadora digital Ruivinha de Marte para conversar sobre algumas situações que aconteceram nas últimas horas, em A Fazenda 14.

A cantora recebeu conselhos da loira depois de passar por uma crise de choro, onde pensou em desistir do programa. No banheiro, Deolane se colocou à disposição de Ruivinha, dizendo que quer ajudar a colega de confinamento.

“Nós, do nordeste, temos um calor imenso no coração. Nós somos acolhedores porque já foram com nós. Então se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Se eu não puder, não vou te atrapalhar”, afirmou a advogada.

Deolane Bezerra incentivou a artista musical a não perder sua personalidade para agradar outros participantes, fazendo um apelo para ela procurar a paz, e não desistir do reality show.

Ruivinha de Marte cai no choro durante conversa

Após ouvir os conselhos da influenciadora digital e ex do cantor Mc Kevin, a artista caiu no choro, emocionada com as palavras da companheira.

Deolane, por sua vez, pediu para a jovem não chorar. "Não chora, lembra você hoje… É muita benção, é muita graça, a gente não tem motivo para ser triste. Você acha que tem motivo para ser triste? Então tenha paz”, pontuou a advogada, tentando acalmar a amiga, que não se conteve com as palavras.

Confira a conversa entre as duas influenciadoras:

