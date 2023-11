A Fazenda: Comportamento de peoa em briga generalizada rende elogios: "De salto alto"

Comportamento de peoa em briga generalizada rende elogios; ela conseguiu evitar o pior

A postura da peoa Jaquelline Grohalski durante a briga generalizada que rolou em A Fazenda está gerando grande repercussão nas redes sociais nesta terça-feira, 21. É que a cada novo vídeo da confusão, os telespectadores estão mais surpresos com a postura da modelo.

Isso porque ela conseguiu imobilizar Lucas Souza e o impedir de agredir Cézar Black. Depois, ela ainda xingou o rival e atirou uma cadeira no chão para acabar com a confusão. A força e a rapidez de raciocínio geraram elogios.

"Ela imobilizou ele e ainda xingou o Black. A maioral mesmo", comentou um fã. "Ela precisa ganhar, só espero que na final não esqueçam de tudo que ela fez e decidam querer Lucas campeão", reclamou outro. "Derrubou, enlaçou, montou, e amansou o homem! De salto alto", disparou outro.

Nesta madrugada, a Record TV anunciou que Jaquelline será punida por ter quebrado o móvel. A decisão revelada em um comunicado gerou críticas dos telespectadores. “Jaque receberá punição por ter danificado cadeira da casa. Mas, pelo que eu saiba, quando a Jenny fez o mesmo, jogando no chão uma cadeira na briga em que ela causou minha expulsão, a peoa não recebeu qualquer punição. Alguém se lembra disso?”, afirmou a ex-âncora do Jornal do SBT.

Veja:

Intervenção!

Durante a confusão generalizada, a produção de A Fazenda teve que intervir diretamente na casa. Com medo de uma agressão entre Cezar e Lucas acontecer, homens vestidos de preto e com capuz entraram para separar os peões. A presença dos seguranças só acontece quando há riscos à integridade física dos participantes.

“Com a briga entre Lucas e Black que rolou hoje à tarde, tivemos até que intervir com seguranças”, informou a direção. Durante a confusão, a transmissão na plataforma Playplus foi cortada.