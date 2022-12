A Fazenda: Bárbara Borges cai no choro: 'Quero ler várias vezes'

Bárbara Borges não segura as lágrimas ao receber carta da mãe dentro de A Fazenda 14

A atriz Bárbara Borges (43) não conseguiu segurar a emoção ao receber uma carta de sua mãe durante a reta final do reality show A Fazenda 14, da Record TV. Nesta quarta-feira, 14, os finalistas receberam mensagens da família e Bárbara chorou com o recado de sua mãe.

"É a letra da minha mãe. Igualzinho ela fala comigo. Que coisa linda. Coisa linda, mãe. Eu quero ler isso aqui várias vezes. Parece que eu escuto você falando comigo", disse ela.

Logo depois, ela leu as palavras de sua mãe. "Minha filha, estamos todos orgulhosos de você, sempre sabíamos que você chegaria no final com honra. Temos certeza que você sairá vitoriosa. Vou preparar aquele bacalhau que você adora, o bacalhau da mamãe que tem aquele gostinho do tempero que você conhece. Martin e Bem mandaram beijocas e em breve todos nós nos abraçaremos. Te amo", afirmou.

Avó de Bárbara Borges morreu há poucos dias

A atriz Bárbara Borges (43) vai receber uma triste notícia quando sair do reality show A Fazenda 14, da Record TV. Isso porque a sua avó Anyvan faleceu nesta segunda-feira, 5. A notícia da morte dela foi revelada pela equipe da atriz nas redes sociais, quando fizeram uma homenagem para a senhora.

“Hoje o céu ganhou mais uma moradora preciosa. A vovó Anyvan, muito amada por toda família Borges, foi uma pessoa muito importante pra Babi, Evandro e Edna. Temos certeza que foi recebida como filha amada por Deus!”, afirmaram.