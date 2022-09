A Fazenda: Após desentendimento, Moranguinho volta a falar de Deborah

A dançarina Moranguinho falou com os peões Bruno e Lucas sobre Deborah Albuquerque após as duas protagonizarem desentendimento

16/09/2022

No início da noite desta sexta-feira, 16, Moranguinho voltou a falar de Deborah Albuquerque na casa de A Fazenda 2022.

A dançarina estava com os peões Bruno e Lucas e começou a desabafar sobre a apresentadora. “Ela ficou aqui dentro falando com um e com outro, se eles mostraram isso, ela tem grandes [chances de sair]. E outra coisa, ela fala e depois ela nega. Foi por isso que eu me posicionei do jeito que eu me posicionei”, confessou a esposa do cantor Naldo Benny.

“Tá tudo registrado. Ela ficou o tempo todo tentando arrancar coisas”, ainda comentou Moranguinho ao grupo.

O fazendeiro da semana, Lucas concordou com a dançarina: “Quando você usa uma para que é íntima para atingir a pessoa, é jogo sujo”.

Lucas e Moranguinho tentavam acalmar o jornalista Bruno, que estava apreensivo de ir para a roça e ter a possibilidade de ser eliminado do reality.

Na última quinta-feira, 15, Moranguinho e Deborah protagonizaram um desentendimento após a dançarina contar para Pétala e Deolane que a apresentadora havia revelado que sabia segredos de Pétala.

Vale lembrar que logo no segundo dia de confinamento, dia 14, Moranguinho contou para alguns peões que não ia com a cara de Deborah.

Abriu o jogo!

Ainda nesta sexta-feira, 16, a advogada Deolane Bezerra revelou o motivo pelo qual está participando do reality da TV Record.

“Aqui todo mundo quer a mesma coisa, engajamento, quer marcas, propaganda, comercial, almeja televisão, ninguém está aqui só pelo prêmio. Se eu tivesse aqui por R$1,5 milhão eu nem tinha vindo, eu ganho R$1,5 milhão em duas semanas”, desabafou.