A Fazenda 24: Deolane ataca Kerline ao dizer que a ex-BBB mentiu sobre interpretar ela em um filme, entenda:

Kerline participou do quadro do humorista Maurício Meirelles, onde ele publicou a afirmação nas redes sociais da ex-‘BBB’

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 01h06

Como de costume, a formação da roça desta semana gerou muita briga, gritaria e provocação entre os participantes. A discussão entre as peoas começou após KerlineCardoso votar em Vini Buttel e a advogada se intrometer no bate-boca, dizendo que Kerline já a chamou no direct do Instagram e inventou que iria gravar um documentário para a Netflix interpretando Deolane.

"Me chamou no direct antes do confinamento. Tá ansiosa? Doida por uma conversa com a doutora, mas não teve, né? Inventou lá fora que ia dublar pra ficar no hype e a Netflix te desmentiu", disse a advogada.

Acontece que, no ano passado, a ex-BBB publicou realmente sobre isso no Twitter e foi desmentida pela própria Netflix. Confira:

"Gente, agora eu posso falar: em 2022 eu interpretarei a doutora Deolane Bezerra em um documentário da Netflix! Vem aí, mores!", publicou a peoa. Após isso, a Netflix Brasil postou: "Que história é essa? A pobi da Ker senhor".

A verdade por trás dessa história, Kerline explicou mais tarde aos seus seguidores. Ela estava participando do programa do humorista Maurício Meirelles, onde ele pega o celular das pessoas para enviar mensagens e publicar nas redes socais, afim de gerar entretenimento.

Kerline estava participando de um quadro chamado Webbulying que tem o intuito de trolar todos. Realmente tem gente que não sabe o que é uma trolagem 🤭 pic.twitter.com/JWI3ujL8iD — Kerline 🐙 (@Kerline) October 26, 2022

Vini Buttel detonou Ruivinha de Marte após ser votado pela dançarina na formação da roça desta terça-feira (25). Ao se defender do voto, Vini disse que a participante não tem relevância dentro do jogo e não faz nada o dia inteiro.

“É o voto da pessoa que nada fala, nada faz, nada age, nada opina. [...] Se você não entende minha ironia é um problema seu, sarcasmo é um recurso de linguagem portuguesa e eu vou continuar usando. E outra, você falou que eu sou o Patati e Patatá, bom, Patati e Patatá eu queria dar os parabéns para vocês, vocês não têm uma relevância só nacional, vocês chegaram a ser interplanetários. Porque essa planta que A Fazenda foi resgatar lá em Marte, sabe de vocês”, disse o peão ao se defender do voto de Ruivinha.