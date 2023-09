A Fazenda 15: Vídeo de Nathalia Valente ressurge e divide opiniões nas redes sociais

Um vídeo da influenciadora e participante da Fazenda 15, Nathalia Valente, voltou a circular nas redes sociais e dividiu opiniões

Nesta sexta-feira, 22, um vídeo da influenciadora Nathalia Valente voltou a circular nas redes sociais. A participante que está confinada na Fazenda 15, publicou um vídeo em seu TikTok que possui 17 milhões de seguidores que dividiu opiniões nas redes.

No clipe, Nathalia surgia com um laptop novo. O motivo da compra do aparelho caro foi revelado pela influencer no vídeo: “Meu sonho era comprar um computador da Apple, ir para o Starbucks comprar um café e fingir que estava trabalhando”.

A atual participante do reality show dirigido por Rodrigo Carelli aparecia no vídeo fingindo que estava trabalhando com seu computador novo. “Eu comprei um MacBook literalmente só para fazer isso”, comentou a famosa que acumula mais de 3 milhões de seguidores no Instagram.

Assim que o vídeo inicialmente publicado na primeira semana de setembro ressurgiu nas redes, diversas opiniões sobre o “sonho” da influenciadora foram dadas pelos internautas. “Cada novo vídeo dessa menina consegue superar o último em futilidade”, comentou um seguidor. Outro ainda alfinetou: “Comprar um notebook para um estudante que precisa realmente, não faz”. “Que sonhos são esses?”, questionou um seguidor.

Porém, os fãs da influenciadora saíram em sua defesa e elogiaram o clipe. “Odiada por se rica e gostosa”, comentou um fã que também publicou um vídeo com imagens de Nathalia. Outro seguidor declarou: “Ela é especial”. Um admirador ainda escreveu: “Diva realizando sonhos um a um”.

E Nathalia já está causando na casa da Fazenda 15! A influenciadora protagonizou o primeiro beijo do reality. A morena protagonizou um momento quente na cama com o modelo Yuri Meirelles, famoso por participar de clipes da cantora Anitta.

Paiol!

Na noite da última quinta-feira, 21, os participantes selecionados pelo público para sair do Paiol e subir para a sede da Fazenda 15 foram revelados. Dos 10 participantes que estavam no Paiol, apenas 4 entraram para o elenco do reality.

Os quatro escolhidos para entrar no jogo foram: Cezar Black, Nadja Pessoa, Shay e Alicia X. Cezar Black teve 22,88% dos votos do público. Nadja Pessoa recebeu 34,26% dos votos. Shay teve 39,27% da preferência. E, Alicia X recebeu 27,01%.