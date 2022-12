A Fazenda 15 vem aí! Galisteu desmente rumores sobre o fim do reality show

A apresentadora Adriane Galisteu confirmou a próxima temporada do reality show rural e garantiu que ela irá comandar

A apresentadora Adriane Galisteu, aproveitou o final da décima quarta edição do programa e a audiência em alta, para desmentir os boatos gerados pelo antigo apresentador, Britto Jr.

Segundo o comunicador, a produção do reality show da Record TV estaria passando por uma crise e diversos funcionários do programa estão se demitindo. O ex-apresentador afirmou que o fim de A Fazenda está próximo e que até o diretor do jogo, Rodrigo Carelli, iria pular do barco.

Mas, para a felicidade dos fãs do reality show rural, Galisteu confirmou ao vivo na noite desta quinta-feira (15), que a décima quinta edição acontecerá no próximo ano.

"Atenção... A Fazenda 15 vem aí meus amores! E ela vem brilhando, pode ter certeza que voltaremos ainda mais forte com vocês e pra vocês! Ou quem achou que aqui seria diferente? E já vou logo avisando, a mãe está on viu gente. Eu vou ter o maior prazer de apresentar esse reality doido, líder de audiência que o Brasil ama e é fã. Então se prepara que o ano que vem promete!", avisou a apresentadora.

Confira o momento:

A grande campeã de A Fazenda 14, Bárbara Borges, participou da Cabine da Descompressão, com os outros dois finalistas do programa, Bia Miranda e Iran Malfitano. A loira foi questionada por Lucas Selfie sobre os motivos que levaram ela a ser a vencedora do reality show rural e sem medo, Babi afirmou que as tretas com Deolane podem ter influenciado.

“Ainda estou assimilando, é muita coisa. Mas pensando na trajetória, foram muitas coisas. Tretas desde a primeira semana. E a Deolane é inegável, ela entrou muito forte. Ela tem uma personalidade muito forte”, iniciou a ex-paquita.