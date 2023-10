A Fazenda 15: Simioni leva bronca da produção ao ter gesto contra Márcia Fu

Kamila Simioni surpreende com atitude com foto de Márcia Fu e a produção age rapidamente em A Fazenda 15

A produção de A Fazenda 15, da Record TV, precisou dar uma bronca em Kamila Simioni após ela ter uma atitude contra Márcia Fu. Com isso, ela precisou reverter sua atitude rapidamente. Entenda o que aconteceu:

Tudo começou quando Simioni criticava Márcia Fu em uma conversa com seus aliados após a prova do fazendeiro na madrugada de quinta-feira, 26. Ela não gostou de não ter sido salva na dinâmica do Resta Um durante a formação da roça. Com isso, ela foi até o quadro de apostas, pegou um lápis e escreveu a palavra ‘cobra’ em uma foto de Márcia Fu.

Os amigos dela deram risada de sua atitude. Porém, a produção não aprovou a atitude dela. No momento em que Simioni se afastou do quadro, a produção cortou o áudio da transmissão 24 horas e deu uma bronca na peoa. Ela ouviu a mensagem, se levantou e foi apagar a palavra que escreveu.

Logo depois, ela disse: “Queria só botar um fogo no parquinho”.

Saiba como foi a Prova do Fazendeiro da semana:

A sexta prova do fazendeiro de A Fazenda 15, da Record TV, aconteceu na noite desta quarta-feira, 25, e o vencedor foi Lucas Souza. Ele se deu bem na dinâmica contra Kally Fonseca e Kamila Simioni e se livrou da roça da semana. Saiba como foi a prova:

A prova teve três etapas. Na primeira parte, os participantes tiveram que encontrar peças de metal dentro de um tanque de feno. Logo depois, eles tiveram que abrir a caixa e pegar a pá que estava lá dentro. Na terceira etapa, eles tiveram que cavar um tanque de areia para resgatar cinco agulhas e colocá-las no suporte.

Assim, Lucas foi o mais rápido a cumprir todas as etapas e conquistou o chapéu de fazendeiro. Agora, Kally Fonseca e Kamila Simioni se juntam a Cezar Black na roça da semana. Um deles será eliminado na quinta-feira, 26.