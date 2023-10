A Fazenda 15: Será que vai ter uma substituta para Rachel Sheherazade?

Colunista revela se Rachel Sheherazade deverá ter uma substituta após ser expulsa de A Fazenda 15

A expulsão de Rachel Sheherazade agitou a sede de A Fazenda 15, da Record TV, na última quinta-feira, 19. Agora, os fãs do reality show começaram a se questionar se a emissora vai chamar uma substituta para a vaga dela e o colunista Leo Dias deu a resposta.

De acordo com uma reportagem no site de Leo Dias, a vaga de Rachel não deverá ter uma substituta. Isso porque o reality show já está no ar há um mês e muita coisa já aconteceu. Assim, um substituto iria entrar no jogo com muita informação sobre os participantes e isso iria atrapalhar a convivência. Por isso, o jogo deve seguir com apenas os peões que já estão confinados.

Além disso, a saída de Rachel não prejudicou o número de participantes em A Fazenda. Isso porque a direção decidiu cancelar a roça da semana. Desse modo, a única participante que saiu nesta semana foi Rachel, já que não teve um eliminado na roça.

Audiência de A Fazenda 15 bateu recorde com Rachel expulsa

O mistério da direção de A Fazenda 15, da Record TV, para exibir a cena de quando Rachel Sheherazade colocou a mão no rosto de Jenny Miranda refletiu na audiência do reality show. De acordo com a emissora, a atração bateu recorde de audiência da temporada em São Paulo e Rio de Janeiro na noite de quinta-feira, 19.

Na edição de quinta-feira, 19, A Fazenda 15 exibiu o vídeo sobre a expulsão de Rachel Sheherazade. Eles não liberaram as imagens na transmissão 24 horas e só exibiram durante o programa ao vivo na TV. Com isso, os fãs do reality show ficaram ligados na telinha para conferir como foi a cena em que Rachel colocou a mão no rosto de Jenny, quebrando uma das regras do reality.

A Fazenda 15 teve média de 7,7 pontos, pouco de 8,4 pontos e share de 15,9% em São Paulo. No Rio de Janeiro, a atração teve 8,2 pontos de média, pico de 9,7 pontos e 15,5% de participação.