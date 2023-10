A Fazenda 15: Lucas Souza conta detalhe da intimidade de Jojo Todynho

Em A Fazenda 15, Lucas Souza surpreende ao revelar como é conviver com Jojo Todynho na intimidade: ‘Ela é'

O peão Lucas Souza, que está confinado em A Fazenda 15, da Record TV, surpreendeu ao revelar um detalhe da intimidade de Jojo Todynho, que é sua ex-mulher. Em uma conversa com André Gonçalves e Rachel Sheherazade, ele contou como é conviver com a funkeira no dia a dia e disse que a imagem dela é diferente entre a família e na internet.

Lucas contou que Jojo é uma pessoa muito fácil de conviver na intimidade e não é nervosa como na internet. “A minha ex-esposa é uma pessoa tranquila. Ela é extremamente fácil de lidar… Uma imagem completamente diferente do que as pessoas têm do reality”, disse ele.

Então, ele contou um detalhe da personalidade da funkeira. “Ela também é inocente, sabe? Ela dá palco para as pessoas, ou seja, a pessoa responde e ela já vai lá comentar. Com isso, ela está sempre em briga e essas coisas. Mas é uma pessoa muito fácil de se conviver”, afirmou.

Assim, Lucas comentou: “A galera acha que ela é muito nervosa. Eles falam que ela é estressada, que é mal humorada. As pessoas chegavam e falavam comigo: ‘Ah, a sua esposa é muito estressada, muito braba”.

Lucas Souza revela motivo do divórcio

O influencer Lucas Souza surpreendeu os colegas de confinamento em A Fazenda 15, da Record TV, ao contar um dos motivos para o fim do casamento com a funkeira Jojo Todynho. Em uma conversa com Shayan, Radamés, Jenny Miranda e Alicia X, ele contou que os dois se separaram porque brigavam na frente de outras pessoas.

“Um dos motivos do meu casamento ter acabado foi exatamente esse. A gente estava muito, muito bem quando estávamos sozinhos, só nós dois, mas quando tinha uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, a gente se pegava na frente dessa pessoa”, afirmou ele.

Vale lembrar que Lucas e Jojo ficaram casados por 10 meses. Eles se casaram em janeiro de 2022 e anunciaram a separação pouco depois, com direito a troca de indiretas nas redes sociais.