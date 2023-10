A Fazenda 15: Jenny Miranda vence a quinta prova do fazendeiro

Jenny Miranda vence a quinta prova do fazendeiro e escapa da roça da semana em A Fazenda 15

A quinta prova do fazendeiro de A Fazenda 15, da Record TV, aconteceu na noite desta quarta-feira, 18, e a vencedora foi Jenny Miranda. Ela enfrentou Nadja Pessoa e Kally Fonseca na disputa da rodada e se deu bem, conquistando a chance de escapar da roça da semana. Saiba como foi a prova:

Na prova, as três roceiras tiveram que cumprir várias etapas. Na primeira etapa, elas pedalaram uma bicicleta até acender uma luz. Logo depois, elas pescaram caixinhas de um produto com o uso de uma vara e colocar na estante. Então, elas voltaram para a bicicleta e pedalaram até liberar a fase do pinball, na qual tiveram que acertar as bolinhas no cesto para pegar as caixinhas para colocar na estante. Depois de completarem as quatro caixinhas, elas voltaram para a bicicleta e liberaram a última etapa. Elas tiveram que encher um pote com água e acertar as gotinhas nos quatro cestos para pegar os produtos e colocar na estante. Por fim, elas pedalaram na bicicleta até liberar o chapéu de fazendeiro e tocar o sino.

Desse modo, Jenny venceu a prova e escapou da roça. Agora, a quarta roça de A Fazenda 15 é disputada por André Gonçalves, Nadja Pessoa e Kally Fonseca .

E ela conquistou o chapéu, meu povo! 🎉 Jenny é a nova Fazendeira do cercado #ProvaDoFazendeiro 🤠 pic.twitter.com/l2T6inQIE3 — A Fazenda (@afazendarecord) October 19, 2023

Saiba como foi a formação da quarta roça de A Fazenda 15:

Na noite desta terça-feira, 17, os participantes de A Fazenda 15, da Record TV, formaram a quarta roça da temporada com a indicação de Kally, Jenny Miranda, Nadja Pessoa e André Gonçalves. Confira como eles foram parar na berlinda:

Logo no início da noite de votação, Radamés abriu o Lampião do Poder e decidiu ficar para si o Poder Laranja e deu o Poder Branco para Henrique. Na sequência, a apresentadora Adriane Galisteu pediu para Henrique ler o seu poder. Ele recebeu a missão de escolher duas pessoas para serem as opções de voto do fazendeiro da semana, Yuri Meirelles. Com isso, Henrique escolheu Kally e Nadja Pessoa. Por sua vez, o fazendeiro Yuri decidiu indicar Kally para a roça por questões estratégicas.

Então, a votação dos participantes teve Cezar Black como o mais votado da noite. O próximo passo da formação da roça foi a puxada da baia, que é o poder dado ao mais votado pela casa. Assim, Black puxou Jenny Miranda.

Na sequência, os participantes realizaram o Resta Um e Nadja Pessoa foi quem sobrou na dinâmica e foi direto para o quarto banco da roça. Então, Radamês abriu o Poder Laranja e recebeu a missão de trocar um dos roceiros, exceto o indicado pelo fazendeiro, por outra pessoa. Ele decidiu tirar Cezar Black da roça e indicou André Gonçalves direto para a roça.

Por fim, Nadja Pessoa, que ocupou o quarto banco da roça, recebeu a missão de tirar um participante da Prova do Fazendeiro e ela escolheu vetar André.