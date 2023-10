A Fazenda 15: Jenny Miranda encontra roupa íntima suja de peoa

Falta de higiene? Jenny Miranda surpreende ao revelar em qual condição encontrou a roupa íntima de uma peoa em A Fazenda 15

A influenciadora digital Jenny Miranda surpreendeu ao contar que encontrou uma peça de roupa íntima suja no reservado de A Fazenda 15, da Record TV, e ainda contou de quem era o item. A descoberta aconteceu neste sábado, 21, e ela contou sobre o assunto em uma conversa com os outros participantes do programa.

Jenny contou que estava no que encontrou uma calcinha no closet ao ir ao local para procurar um remédio. “Era da Kally. Eu peguei lá no closet”, disse ela. Então, a morena disse que a roupa estava suja.

“Tinha cocô e resto de coisa de mulher. Como chama? Corrimento. Vi um monte de saquinho, fui ver se era o meu biquíni, porque deve ter ido no meio da bagunça. Olhei, mas eram duas calcinhas da Kally. Uma enrolada, e ela diz que não usa!”, disse ela, que não revelou o que fez com a peça.

Jenny diz que achou calcinha de Kally suja de "cocô e corrimento" 👀#AFazenda#AFazenda15pic.twitter.com/4C9Ic9eLwf — Portal Alta Definição ▶️ (@portaladplay) October 21, 2023

Simioni é arrastada no chão de A Fazenda

A peoa Kamila Simioni deu o que falar na madrugada deste sábado, 21, na casa de A Fazenda 15, da Record TV. Depois de ser alvo de pedidos de expulsão na internet por causa de um gesto com Radamés, ela voltou a citar assunto por causa de uma cena inesperada. Ela foi flagrada pelas câmeras enquanto era arrastada pelo chão da sede.

A cena aconteceu de madrugada. Simioni passou mal ao exagerar na bebida durante a festa e deitou no chão. Então, as amigas resolveram dar um banho nela. Para isso, elas precisaram arrastar a colega pelo chão da sede até chegar ao chuveiro.

Inclusive, as amigas a ajudaram a trocar de roupa e a colocaram para dormir na cama. Assista ao vídeo aqui.