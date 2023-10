A Fazenda 15: Cariúcha se nega a pedir desculpas para Rachel Sheherazade

Após confusão em A Fazenda 15, Cariúcha revela que não tem planos de pedir para Rachel Sheherazade. Saiba o que ela falou

A funkeira Cariúcha foi eliminada de A Fazenda 15, da Record TV, na noite de quinta-feira, 12, após enfrentar Márcia Fu e Shay na roça da semana. Ao participar da entrevista pós-eliminação, ela foi questionada se pretende pedir desculpas para Rachel Sheherazade após confusão no reality show, e ela negou.

A confusão entre Cariúcha e Rachel deu o que falar quando a funkeira acusou a jornalista de tê-la ofendido. Porém, a apresentadora Adriane Galisteu colocou um ponto final no assunto quando revelou que Rachel não falou de doença ao se referir a Cariúcha, mas falou de uma expulsão. Por causa da confusão no entendimento da fala da jornalista, as duas brigaram por alguns dias no confinamento.

Ao ver o que realmente Rachel disse para ela, Cariúcha foi questionada se iria pedir desculpas, e ela negou. “Não, porque ela é muito arrogante”, disse ela. Então, o apresentador Lucas Selfie perguntou: “Mesmo você tendo bancado uma mentira?”.

E ela disse: “Não, eu não banquei uma mentira. Ouviram e me passaram. Sobre isso aí, eu poderia até pedir desculpa para ela, sobre isso ok. Mas não da pessoa no jogo, porque ela é podre. Ela é um ser humano podre”.

Por fim, Cariúcha alfinetou Lucas Souza. “O Lucas está bem confiante de que vai ganhar. Ele fez coaching para ganhar. Ele fez muita coisa. Aquilo ali não é ele na Fazenda, a gente que conhece aqui fora sabe que não tem nada a ver. É um personagem. Ele montou aquele personagem, ele vai ser o novo Arthur Aguiar. Ele contratou coach e um monte de gente”, declarou.