A Fazenda 15: Cadê o Lucas? Jaquelline cai no choro com sumiço do rapaz

Lucas Souza desaparece da sede de A Fazenda 15 e os internautas levantam rumores sobre o que aconteceu com ele

Na tarde desta quarta-feira, 22, Lucas Souza desapareceu da sede de A Fazenda 15, da Record TV. Ele foi para a área externa do programa e não foi mais visto. Assim, os internautas começaram a levantar hipóteses sobre o que aconteceu com ele.

Alguns internautas apostaram que ele poderia ter ido para um atendimento com a psicóloga do programa. Enquanto isso, outros apostaram que ele pode ter tocado o sino e feito o pedido para sair do reality.

Por enquanto, a Record TV não se pronunciou sobre o que aconteceu com Lucas. Durante o sumiço de Lucas, Jaquelline Grohalski ficou abalada e chegou a chorar na sede.

Namorando com ele há alguns dias, Jaquelline ficou sentada na porta de entrada da sede e chorou ao desabafar sobre a possibilidade de Lucas ter saído da atração. “Deus, toca no coração do Lucas”, disse ela.

Então, Shay foi consolar a amiga e pedir para ela se acalmar. “Vamos esperar isso acontecer, vamos esperar, ele vai voltar e conversamos com ele”, afirmou.

"Tem coisas aqui que é além do dinheiro, é ser humano" diz @jaquegrohalski, que recebe conselhos de @marciafuorigin. Veja!



— PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 22, 2023

"Era tudo o que eu queria hoje, paz", desabafa @jaquegrohalski



— PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 22, 2023

Lucas e Cezar brigaram na formação da roça

A edição ao vivo de A Fazenda 15, da Record TV, na noite desta terça-feira, 21, durante a votação da roça da semana. Isso porque Cezar Black e Lucas Souza voltaram a brigar. Lucas partiu para cima de Black ao vivo e os ninjas seguranças entraram em cena para evitar uma agressão.

Tudo começou quando a fazendeira Jaquelline indicou Cezar Black direto para a roça da semana. Ao rebater a indicação, o ex-BBB citou a briga que teve com Lucas no dia anterior e o rapaz ficou irritado. Rapidamente, Lucas levantou e começou a gritar no rosto do rival. Os outros participantes foram afastá-los e até os dois ninjas seguranças entraram para evitar que o pior acontecesse.

Enquanto isso, Adriane Galisteu pedia para que Lucas sentasse longe de Black e tentou acalmá-lo, pois ele começou a chorar e dizer que não queria mais participar da formação da roça. "Vocês estão me ouvindo? Deixa eu falar agora. Lucas, faz parte do game. Você está em um game. Respira, toma uma água, vamos seguir”, afirmou ela.

Então, o clima ficou mais calmo e a direção seguiu com a formação da roça da semana.