A Fazenda 14: Vini briga com Alex e dá empurrão em Thomaz durante discussão

Após a primeira festa do reality, Vinicius Buttel se exaltou durante uma discussão com Alex, e empurrou Thomaz Costa

Na madrugada deste sábado, 17, após a primeira festa do reality 'A Fazenda', os peões se exaltaram e Vinicius Buttel e Alex Gallete se desentenderam. Durante a discussão, os dois se xingaram, e quase saíram no soco.

A confusão começou quando Vini chamou Alex de 'venenoso', e falou que o ex-A Casa deu corda à discussão entre Kerline Cardoso e Deolane Bezerra.

Acontece que Alex ouviu a ofensa de Vini, e resolveu rebater o modelo: "Dei corda o caralh*! Você tá maluco! E agora tá me chamando de venenoso, me respeita. Não me chama de venenoso, use as palavras certas", disse.

Na sequência, Alex levantou da cama e ficou gesticulando com um cabide na mão, até que o objeto passou perto do rosto de Vini, que se revoltou com o gesto: "Passa isso [cabide] perto de mim de novo pra você ver. Seja macho, repita o que você fez. Passa isso de novo perto do meu rosto. Eu vou te quebrar", falou o modelo.

Depois disso, os dois se enfrentaram, empurrando um no outro e gritando. E ao perceber a situação, diversos peões que estavam presentes no quarto, interferiram na discussão. E Thomaz Costa, ao tentar separá-los, foi empurrado por Vini, e caiu na cama.

Após a queda, Thomaz Costa levantou e voltou a separar a briga entre Vini e Alex com a ajuda dos outros colegas do reality.

Confira a discussão entre Vinicius e Alex:

vini x alex - parte 2 pic.twitter.com/TTo4djUbe4 — ma ri. (@acostumadinha) September 17, 2022

