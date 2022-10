A Fazenda 14: Tiago Ramos some das câmeras e causa preocupação

Equipe de Tiago Ramos se pronuncia após ele deixar de ser visto nas câmeras de A Fazenda 14 após a festa da madrugada

CARAS Digital Publicado em 01/10/2022, às 12h11

O peão Tiago Ramos causou preocupação nos fãs neste sábado, 1. Isso porque ele sumiu das câmeras de A Fazenda 14, da Record TV, após a festa da madrugada e ainda não foi revelado onde ele está. O peão teria tocado o sino e ameaçado deixar o reality show. Porém, a emissora ainda não se pronunciou sobre o que aconteceu com ele.

Nas redes sociais, a equipe dele informou que ainda não recebeu informações sobre ele, que pode ter ido apenas pedir atendimento médico. “Bom dia tropa! Também estamos aguardando mais informações sobreo Tiago. Existe a possibilidade dele estar recebendo ajuda médica. Vamos nos unir e torcer paraque tudo fique bem com o nosso kingo”, informaram no Twitter.

Durante a madrugada, Tiago pulou a cerca da sede e foi impedido pelos amigos de confinamento. Na sede, ele chegou a dizer que queria sair. Pouco depois, ele causou uma punição ao fazer xixi no box do chuveiro. Algum tempo depois, Tiago pediu para a produção abrir a porta da sede e ele saiu. As câmeras não mostraram o que ele fez na área externa, mas os peões ouviram o barulho do sino tocando.

Pela manhã, os peões se questionaram sobre onde o Tiago estava e não sabiam se ele tinha dormido ali ou não.

Veja o post da equipe de Tiago Ramos sobre o sumiço dele em A Fazenda 14: