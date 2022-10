A Fazenda 14: Tiago Ramos reaparece no reality e explica o que aconteceu: "Sendo medicado"

Após rumores que teria desistido do reality, Tiago Ramos retorna ao programa e explica o que aconteceu

Redação Publicado em 01/10/2022, às 15h53

Na madrugada deste sábado, 1, Tiago Ramos preocupou os colegas de confinamento e seus fãs, após ser visto pulando a cerca da Fazenda e tocando o sino de desistência do reality, desde então, Tiago estava fora das câmeras do PlayPlus, mas retornou neste sábado à tarde.

O peão voltou à sede de 'A Fazenda' neste sábado, 1, e aproveitou para explicar o que aconteceu quando estava fora.

De acordo com Tiago Ramos, neste período em que esteve fora do reality, ele passou por acompanhamento médico da equipe: "Tomei medicação pra caralh*. Conversaram comigo o que? Eu tomei foi muita injeção", contou.

Após ser abraçado pelos peões presentes na sede, como Bia Miranda, Tiago Ramos falou sobre a desistência reality: "Tava sendo medicado, eu tinha optado por desistir, mas eu tive que dormir e depois me arrependi. Tomei medicação pra caralh*", revelou.

Confira a volta de Tiago Ramos:

Tiago contando sobre como foi o atendimento médico ⚽️#TropaDoTipic.twitter.com/ODHDcKBuvA — Tiago Ramos ⚽️ (@tiagoramosof) October 1, 2022

🚨 TIAGO ESTÁ DE VOLTA! Foi só um susto 🙏🏼 Graças a deus a nossas orações e vibrações deram certo.



TIAGO ESTAMOS COM VOCÊ pic.twitter.com/a64plDzDjM — Tiago Ramos ⚽️ (@tiagoramosof) October 1, 2022

ENTENDA O QUE ACONTECEU

Durante a madrugada, Tiago Ramos pulou a cerca da sede e foi impedido pelos amigos de confinamento. Na sede, ele chegou a dizer que queria sair. Pouco depois, ele causou uma punição ao fazer xixi no box do chuveiro. Algum tempo depois, Tiago pediu para a produção abrir a porta da sede e ele saiu. As câmeras não mostraram o que ele fez na área externa, mas os peões ouviram o barulho do sino tocando.

