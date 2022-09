A Fazenda 14: Tiago Ramos quebra cenário, gera punição e revolta peões

Ex-namorado da mãe de Neymar, Tiago Ramos, destruiu pedaço de cenário e provocou punição na sede

CARAS Digital Publicado em 24/09/2022, às 17h45

O peão Tiago Ramos, ex-namorado da mãe de Neymar Jr., acabou gerando uma punição para todos na sede de A Fazenda 14 na madrugada deste sábado, 24. O participante que estava na roça quebrou um item da casa e deu o que falar.

No quarto do reality, Tiago Ramos se pendurou em uma cesta de basquete, que faz parte da decoração do cômodo, e acabou tirando o objeto da parede com o seu peso ao simular uma enterrada do esporte.

Ao perceber que havia danificado o cenário do local, o peão se mostrou admirado e surpreso com o que havia acabado de fazer, colocando a mão na boca.

Poucos minutos depois, a punição chegou e o fazendeiro da semana, Shayan, leu qual seria a punição para todos. "É proibido quebrar ou danificar qualquer objeto, item ou móvel propositalmente", informou o empresário que todos ficariam sem café por 24 h, o que deixou a todos bem nervosos.

Tiago Ramos quebra cenário de A Fazenda 14; confira:

Tiago arrancou a cesta de basquete do quarto e todos levaram punição kkkk #AFazenda14pic.twitter.com/aGMwT5ccLG — AfronTosa (@Afron__tosa) September 24, 2022

Tiago Ramos revela interesse em Deolane

Nas últimas semanas, Tiago Ramos revelou seu interesse em Deolane Bezerra. Durante o bate-papo com Vini Buttel, o ex-namorado da mãe de Neymar, falou sobre a advogada e admitiu que a loira é seu tipo de mulher.

Durante a madrugada, Tiago, que tem se aproximado de Deolane durante sua participação no reality, falou sobre a loira e elogiou a advogada.

