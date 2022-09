A Fazenda 14: Tiago, Deborah e Bruno estão na primeira roça da temporada e pedem permanência no reality

Deborah e Bruno perderam a prova do fazendeiro e se juntaram à Tiago na disputa de votos do público

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 00h08

A roça da semana está formada! Depois de uma semana de curtição e confusão em A Fazenda 14, o jogo começou pra valer, depois do fim da prova do fazendeiro e da formação oficial da primeira berlinda da temporada.

Após vencer a prova da noite, o influenciador digital Shayan, que disputou o chápeu ao lado de Deborah Albuquerque e Bruno Tálamo, se livrou de ir para a votação do público, confirmando a presença de seus rivais ao lado de Tiago Ramos na roça, que será decidida na noite desta quinta-feira (22).

Bruno Tálamo, Deborah e Tiago Ramos tiveram a chance de lutarem por suas respectivas permanências, fazendo discursos e pedindo votos para o Brasil. Iniciando pelo ex-jornalista da RedeTV!, Galisteu deu um minuto para os confinados falarem com os telespectadores.

"Peço humildemente pra todo mundo que está assistindo a Fazenda que me dê mais uma chance, uma oportunidade nesses últimos dias, eu pude tomar decisões corretas, acertar minha rota aqui dentro do jogo e eu tenho convicção, certeza absoluta que tenho muito conteúdo para entregar pra vocês e infelizmente eu caí nessa situação e com toda humildade do mundo eu peço uma oportunidade", disse Bruno Tálamo.

Confira o vídeo:

Vocês acham que o Bruno merece ficar? #ProvaDoFazendeiropic.twitter.com/GQG0QwbGHq — Central Reality • #AFazenda (@centralreality) September 22, 2022

Deborah Albuquerque foi a segunda roceira a discursar. "Bom gente, Brasil... Vocês sabem que meu sonho era estar aqui na A Fazenda há muito tempo, eu estou realizando. Não é fácil isso galera, é muito difícil! Mas vale a pena, então eu vou lutar bravamente pra ficar, porque a brava tem nome e é Deborah Albuquerque, votem mais votem muito", pediu a influenciadora.

Veja o discurso:

Vocês acham que a Deborah merece ficar? #ProvaDoFazendeiropic.twitter.com/A7p1dHtKZr — Central Reality • #AFazenda (@centralreality) September 22, 2022

Por fim, Tiago Ramos pediu para o Brasil te deixar no programa: "Estou aqui para fazer esse pedido, eu posso ficar mais uma semana aqui, permanecer até o final, quem sabe... Só eu sei a luta que é estar aqui, é muito díficil pra mim, foi difícil a decisão de participar da A Fazenda, e mostrar quem eu sou de verdade. Está sendo uma luta individual minha, mas acredito que vim pra cá para minha cura pessoal e é isso, queria mais uma oportunidade", desabafou.

Confira a mensagem de Tiago:

Vocês acham que o Tiago merece ficar? #ProvaDoFazendeiropic.twitter.com/foZ8x7aj58 — Central Reality • #AFazenda (@centralreality) September 22, 2022

Shay é o segundo fazendeiro

Na noite desta quarta-feira, 21, a apresentadora Adriane Galisteu comandou a segunda prova do fazendeiro de A Fazenda 14, da Record TV. Na disputa, Deborah, Bruno e Shay disputaram o tão desejado chapéu de fazendeiro em uma competição que exigiu agilidade e rapidez dos participantes. Assim, Shay foi o campeão ao terminar a prova antes dos outros.

Na prova da semana, os peões tiveram que montar um estábulo de acordo com o gabarito e ir buscar as vacas de pelúcia em outro cercado. Em cada rodada, eles só podiam pegar uma vaca de pelúcia até completar 10 bichinhos dentro do seu cercado. O campeão foi o mais rápido.

Com a vitória na prova, Shay conquistou os poderes de fazendeiro da semana e também escapou da roça da semana. Deste modo, a roça é disputada por Tiago – que tinha sido vetado da prova do fazendeiro -, Deborah e Bruno. A eliminação acontece nesta quinta-feira, 22.