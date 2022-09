A Fazenda 14: Thomaz Costa reclama que foi cortado do Big Brother Brasil

Thomaz Costa diz que teria participado da mesma edição do Big Brother Brasil que a campeã Juliette Freire

Durante uma conversa com os colegas de confinamento em A Fazenda 14, Thomaz Costa (22) contou que tinha aceitado participar do Big Brother Brasil, mas foi cortado. O agora participante do reality show rural contou que já tinha tudo certo, comprado roupas, organizado uma equipe para tomar conta de suas redes sociais, mas acabou deixado de lado.

“Eu estava certo para entrar nesse outro reality. Eu ia entrar nessa edição. Tipo, eu fui até o último dia antes do confinamento. Já tinha comprado roupa, já tinha DM, já tinha tudo”, contou Thomaz. “Que reality? O grande ‘irmãozinho’?”, perguntou Bruno Tálamo. O ator confirmou e disse que ele e a mãe teriam combinado até um código para caso ele recebesse o vídeo do Anjo. “O código era a cor da roupa que ela ia estar usando”, disse.

O ator não explicou porquê teria sido cortado pela Globo para participar da edição daquele ano e não deu sinais de que voltou a ser chamado para a disputa nas outras edições.

"Que pira ficar vendo família. Já no outro reality que tem, o povo olha e fala: 'Meu Deus, eles estavam estranhos. Está acontecendo alguma coisa'. Aí [o jogador] começa a pirar lá dentro, quer ir embora, quer sair", disse. "É porque teve um participante que combinou código. Daí a mulher dele falou assim: 'A nossa filha falou te amo, te amo, te amo'. E ele estava com três milhões de seguidores. E aí a emissora entendeu que seria a quantidade de seguidores. E no final ela teria que falar: ‘Vai com tudo que está tudo bem’. Aí no final ela vira e fala: ‘Saudades’. Aí ele surtou”, acrescentou Pétala.

Veja o momento em que Thomaz Costa fala sobre sua participação no Big Brother Brasil:

Tiago Ramos e Pelé Milflows se estranham e tem que ser separados por peões

O rapper Pelé Milflows, que conversava com outros participantes na mesa da sede, mandou uma indireta para o modelo Tiago Ramos, que estava na cozinha lavando a louça.

“Eu não to podendo mais zoar o pessoal não, porque já tão perdendo a cabeça…”, disse o rapper. Tiago retrucou. “Meu irmão, fica na sua…”, rebateu Tiago. “Eu nem toquei no seu nome e eu já entendi. Essa é a sua estratégia?”, disparou Pelé. Ambos os peões continuaram a briga dizendo que a amizade entre os dois teria terminado ali, e o rapper aproveitou para falar que irá votar em Tiago na próxima roça. Após ir para a área externa da casa, a discussão se tornou calorosa, ambos se peitaram, tendo que ser separados pelos companheiros de reality.