A Fazenda 14: Segunda festa da temporada é marcada por beijos e casais inesperados

A festa que iniciou da última sexta-feira foi marcada por muita pegação em A Fazenda; veja o que rolou

CARAS Digital Publicado em 24/09/2022, às 01h25

A festa que iniciou na última sexta-feira (23), foi marcada por diversos acontecimentos inéditos. Entre os assuntos mais comentados e que deram o que falar, ficou a formação de alguns casais inesperados, que esquentaram o clima no reality.

A primeira dupla a se juntar foi Thomaz Costa e Tati Zaqui. Minutos depois do ator dar em cima de Tiago Ramos e Alex Gallete, o modelo chegou na funkeira, inicialmente tentando beijar a peoa, que deu um selinho no colega de confinamento.

Mas as insistências não pararam por aí, Thomaz voltou a se aproximar de Tati, que acabou ficando com o influenciador, protagonizando o primeiro beijo da temporada em seu rival de jogo. O casal ainda se juntou com o ator Iran Malfitano, dando um selinho triplo.

Outro casal que surpreendeu o público foi o fazendeiro Shayan e a ex-BBB Kerline. Antes do beijo, o ex-Casamento às Cegas perguntou se os dois poderiam ficar. Ker, inicialmente negou o flerte e disse que não queria estragar a amizade com o galã.

Minutos depois, os influenciadores voltaram a se juntar, com os amigos insistindo para o beijo sair. Aos gritos de: "Beija! Beija!", Kerline cedeu e acabou beijando Shay, que curtiu o momento ao lado da morena.

Veja os vídeos dos casais da festa:

Arrependido? Não! Tati e Thomaz se beijaram de novo. #AFazendapic.twitter.com/ZU8UGs17p3 — Central Reality 🐮 #AFazenda14 (@centralreality) September 24, 2022

Eita que a noite está quente! Kerline e Shay também se beijaram #AFazenda

🎥Reprodução/Record TV pic.twitter.com/z7zpOSQQNJ — Vai Desmaiar #AFazenda14 (@vaidesmaiar) September 24, 2022

Ingrid consola Ruivinha de Marte

A noite desta sexta-feira (23), foi marcada por momentos de emoção em A Fazenda 14. Tudo começou quando a influenciadora Ruivinha de Marte caiu no choro, após embate com Deolane Bezerra, afirmando que estava se sentindo idiota de ter conversado com a advogada.

Rodeada de amigos a aliados, a cantora amazonense abriu o coração, dizendo sobre os casos de bullying que sempre sofreu, sobre a preocupação de sua família com sua postura e polêmicas que rolaram dentro do programa.

Consolada por Ingrid, Ruivinha recebeu palavras de afeto, sobre o sentimento que a amiga sente por ela, mesmo com pouco tempo de convívio. "Lá fora, eu quero de verdade te levar pra vida. Não quero, tipo, deixar de ser sua amiga lá fora... Amiga, eu nunca conheci alguém tão doce quanto você!", iniciou a influencer.

"Você é pura, cara... Você tem um coração muito bom, você é iluminada, tem um coração bom, você é do bem, eu te vejo do bem, tá ligado... De verdade, tem pessoas assim que eu gosto e tal... Mas cara, pra eu amar uma pessoa tão rápido assim, e dá pra ver no teu olhar cara... Você é sincera, amiga, ingênua, você é do bem, quer o bem do próximo. Não tenho nada de ruim pra falar de você, só coisas boas", pontuou Ingrid.