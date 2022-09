A Fazenda 14: Saiba quando os participantes serão anunciados

Adriane Galisteu vai comandar pré-estreia de A Fazenda 14, que terá a lista dos peões e os quatro candidatos do paiol

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 19h11

O reality show A Fazenda 14 está prestes a começar e a Record TV já está preparando o anúncio das novidades da nova temporada. Nesta quinta-feira, 1, a emissora anunciou que vai fazer um programa especial de pré-estreia com o comando da apresentadora Adriane Galisteu. A pré-estreia acontecerá na segunda-feira, 12 de setembro.

Na atração especial, ela vai revelar novidades do reality e também a lista dos 20 participantes confirmados na temporada. Além disso, o público também vai conhecer os quatro candidatos do paiol, que é uma disputa com votação do público para escolher quem vai ser o 21º participante de A Fazenda 14.

A Record TV também já revelou uma novidade na dinâmica da fazenda. Agora, o local do paiol vai se transformar no Rancho do Fazendeiro após a decisão de quem vai entrar na competição. O local será destinado para o fazendeiro da semana, que pode levar seus aliados para lá e conversar sobre a dinâmica do jogo.

Vale lembrar que A Fazenda 14 estreia no dia 13 de setembro, a partir das 23h.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!