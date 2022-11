A Fazenda 14: Ruivinha de Marte presenteia Bia Miranda com vestido para a final

Bia Miranda revelou para Ruivinha de Marte que não tinha look para a final do reality-show e recebeu vestido de presente da peoa

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 22h01

Nesta quinta-feira, 17, a final de A Fazenda 14 já virou assunto na sede do reality-show. Isso porque, Bia Miranda recebeu um presente de Ruivinha de Marte para a grande final.

“Será que a produção vai dar look para a gente participar da final? Não, né?”, perguntou Bia. E Ruivinha afirmou: “Não, tem que usar o que trouxe”.

Foi então que a neta de Gretchen revelou que não trouxe um look para o último capítulo do programa: “Ah, eu não trouxe. Não é justo, né? O pessoal lá fora vai procurar os melhores looks para entrar e arrasar e eu aqui”.

“Como assim? Tu não trouxe roupa de festa?”, questionou Ruivinha, que recebeu a resposta negativa de Bia.

“Eu ia trazer uma roupa linda, mas não deu tempo. Eu trouxe uma roupa nada a ver”, justificou a jovem para Ruivinha.

Após a conversa, quando Bia arrumava as malas na sede, Ruivinha se aproximou e deu um vestido vermelho para a peoa: “Esse vestido aqui eu comprei e nem experimentei. Coisa mais linda, mas não cabe em mim. Fica enorme em mim. Vê se cabe em ti, Bia”.

Bia experimentou o vestido com ajuda de Moranguinho. “Ficou ótimo! Que lindo”, celebrou Bia e Moranguinho confirmou: “Ficou muito bonito”.