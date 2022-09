A Fazenda 14: Record nega acusações contra Lucas Santos

Record TV diz que Lucas Santos não fez nada contra os animais do reality A Fazenda 14

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 19h07 - Atualizado às 19h53

Nesta segunda-feira, 26, o ator e cantor Lucas Santos (21) foi alvo de comentários sobre a forma de tratar os animais de A Fazenda 14, da Record TV. Agora, a emissora se pronunciou e defendeu o rapaz, negando as acusações.

Em um comunicado enviado ao colunista Leo Dias, a emissora disse que a equipe, junto de profissionais especializados, monitoram a rotina dos peões e suas atividades com os animais, negando que o ator estaria maltratando os animais do reality.

“O participante Lucas Santos foi advertido pela produção no trato com o bezerro. Não houve maus-tratos com os animais de A Fazenda. A equipe do programa, juntamente com profissionais especializados, monitoram a rotina dos peões em suas atividades com os animais. Qualquer ação dos peões fora do Manual do Fazendeiro e das orientações profissionais dos zootecnistas é imediatamente repassada aos participantes, para que sejam corrigidas e estão sujeitos a advertência, como nesta ocorrência", informou a emissora, segundo o colunista Leo Dias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Equipe de Lucas Santos defende o ator em A Fazenda 14

A equipe do ator Lucas Santos também se pronunciou com uma nota de esclarecimento. Nela, eles dizem que os vídeos espalhados pela internet estão cortados, contendo acusações inverídicas.

“Todos nós sabemos que nosso peão Lucas Santos valoriza a verdade! Então, quando for dizer algo a respeito dele, é necessário que se tenha a dignidade de falar a verdade! Estão espalhando diversos vídeos cortados com acusações inverídicas. Aqui no perfil dele sempre mostramos o carinho, cuidado e zelo que possui ao cuidar dos animais! Quem conhece sabe que o Lucas tem um amor extremo por todos os bichinhos e também sabemos que o mesmo ficou bastante chateado com a situação que não representa quem ele realmente é! Lucas foi para A Fazenda sabendo da necessidade de cuidar dos bichinhos e topou este desafio de olhos fechados!”, escreveu a equipe do ator.

“Lucas não maltratou qualquer animal! Lembramos que a prática de calúnia é crime!”, concluíram.