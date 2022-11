A Fazenda 14: Pétala Barreiros vence a Prova de Fogo e nova baia é formada

Kerline, André, Deolane e Ruivinha de Marte estão na oitava baia do reality show

CARAS Digital Publicado em 06/11/2022, às 22h23

Pétala venceu a Prova de Fogo na tarde deste domingo (6) e garantiu os poderes do lampião para o grupo A. O público do reality show rural escolheu o poder da chama verde, onde o dono poderá começar o resta um da formação da roça na terça-feira (8), o outro poder será revelado apenas no dia.

A influenciadora digital disputou a prova contra Kerline Cardoso e André Marinho, os três participantes escolheram duas pessoas da casa para ajudar na dinâmica. Os trios ficaram da seguinte maneira: Pétala contou com a ajuda de Iran e Deolane; Kerline escolheu Deborah e Ruivinha de Marte e por fim, André contou com a ajuda de Pelé e Alex.

O PlayPlus transmitiu apenas alguns cortes da prova. Na dinâmica, os peões que estavam concorrendo o poder do lampião ficaram em uma plataforma e davam ordens aos seus ajudantes, que estavam vendados e precisavam criar formas geométricas.

Com a ajuda de Deolane e Iran, Pétala Barreiros foi a grande campeã. Após a derrota, Kerline e André foram para a baia da semana e puxaram Deolane e Ruivinha de Marte para acompanhar.

A prova completa será exibida no programa desta segunda-feira (7).

A Prova de Fogo é formar as imagens que aparecem na tela, onde o Peão que está disputando a prova grita orientando os peões que estão embaixo formarem as figuras. #ProvadeFogo#AFazenda14pic.twitter.com/2elxwMRCjo — Palpite TV 🤠 (@PalpiteTv) November 6, 2022

Pétala venceu a prova do lampião. Deolane, André, Ruivinha e Kerline estão na baia. #AFazendapic.twitter.com/aAbCCa50fp — Central Reality (@centralreality) November 6, 2022

Deolane Bezerra e Moranguinho são grandes amigas e aliadas dentro de A Fazenda 14, mas não podemos dizer o mesmo de suas famílias aqui fora. Neste sábado (5), a mãe de Deolane postou um desabafo nas redes sociais inconformada de a produção do programa não colocar as músicas de MC Kevin para Deolane, da mesma forma que sempre colocam as de Naldo Benny para Moranguinho escutar.

“É muito nojento isso que eles fazem com a Deolane. Toda festa [a produção] toca música do Naldo pra Moranguinho. Eles sabem da história dela com Kevin, o quanto o amava, o quanto Kevin faz sucesso. Eles não têm a decência, a dignidade de pôr uma música do Kevin pra ela aproveitar um pouco a festa. Que emissora podre, que emissora lixo”, detonou Solange nos stories do Instagram.