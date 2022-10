A Fazenda 14: Pétala Barreiros critica postura de Karol Conká no 'BBB'

A influenciadora digital falou mal da ex-BBB Karol Conká, enquanto conversava com Bia Miranda; confira

Se passando? A influenciadora Pétala Barreiros foi alvo de comentários negativos e de críticas nas redes sociais, depois de lembrar da participação de Karol Conká no Big Brother Brasil.

Enquanto estava limpando a sede de A Fazenda 14, na tarde da última segunda-feira (3), a peoa comentou com Bia Miranda sobre a cantora, dizendo sobre as atitudes da sister no jogo, avaliando as polêmicas.

"É que nem aconteceu com a Karol Conká né... Ela tinha muitos fãs, e eu prefiro acreditar sabe, que ela agiu daquele jeito sob pressão... Porque não é possível que alguém pode ter aquelas atitudes...", afirmou Pétala, criticando a compositora, que teve uma passagem conturbada no reality show da TV Globo.

Depois das declarações, diversos telespectadores do programa da Record TV falaram sobre o momento, chamando Pétala Barreiros de sonsa, pois está agindo igual ou pior do que Karol em A Fazenda, segundo seguidores.

