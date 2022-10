A Fazenda 14: Pétala Barreiros 'arma' estratégia e pede para aliados não te salvarem do resta um

A influenciadora digital Pétala Barreiros resolveu se arriscar, avisando os amigos que não quer ser salva da roça; confira

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 01h04

Em vésperas de votação para a próxima roça, o grupo de Deolane Bezerra já corre para armar estratégias para garantir que mais um peão do time rival saia do confinamento, abandonando o sonho de ser campeão do programa da Record TV.

O novo acordo da vez foi com Pétala Barreiros sendo estrategista e pedindo para os amigos não te salvarem da próxima roça. Afirmando que não quer se escolhida no resta um, a modelo comentou: "No testa um, me deixa sobrando. Eu vou pra lá, veto um deles de fazer a prova e volto fazendeira".

Com sua amiga, a advogada Deolane Bezerra, desconfiando da ideia, Pétala pediu confiança. "Confia... Confia que sei o que tô falando".

"Eu vou de boa e volto fazendeira. Garanto a vocês! Mas caso eu saia, eu quebro pau no Rodrigo Faro. Então vocês tem 3 ótimas opções. Ou veto o Shay, volto fazendeira ou quebro tudo", finalizou a influenciadora, arriscando em uma nova ideia para tentar manter o grupo com os plenos poderes do jogo em mais uma semana.

Veja a conversa:

Pétala querendo sobrar no resta um pra vetar alguém do outro grupo. E ela poder voltar como fazendeira. #AFazenda | #AFazenda14pic.twitter.com/rkCfVEjZwE — 𝑎𝑑𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 🌸 (@adrielletuitta) October 3, 2022

Pétala Barreiros critica postura de Karol Conká no 'BBB'

Se passando? A influenciadora Pétala Barreiros foi alvo de comentários negativos e de críticas nas redes sociais, depois de lembrar da participação de Karol Conká no Big Brother Brasil.

Enquanto estava limpando a sede de A Fazenda 14, na tarde da última segunda-feira (3), a peoa comentou com Bia Miranda sobre a cantora, dizendo sobre as atitudes da sister no jogo, avaliando as polêmicas.

"É que nem aconteceu com a Karol Conká né... Ela tinha muitos fãs, e eu prefiro acreditar sabe, que ela agiu daquele jeito sob pressão... Porque não é possível que alguém pode ter aquelas atitudes...", afirmou Pétala, criticando a compositora, que teve uma passagem conturbada no reality show da TV Globo.