A Fazenda 14: Pétala acusa Deborah de estar apaixonada por Shayan e é detona na web

Pétala comenta com Moranguinho que Deborah está apaixonada por Shayan

Pétala Barreiros, mais uma vez acusou Deborah Albuquerque de ter algo a mais com Shayan Haghbin, ex-peão expulso de A Fazenda 14, após brigar com Tiago Ramos. Em conversa com Moranguinho nesta segunda-feira (10), a influenciadora digital e a dançarina relembraram o momento que Shay deixou o jogo e a ruiva chorou muito.

“Apaixonou mesmo”, disse Pétala iniciando a conversa, Moranguinho concordou com a amiga e relembrou: “Você viu o tanto que ela chorou?". Pétala acrescentou que a ruiva até mesmo ameaçou desistir do jogo com a saída do empresário.

Confira o momento:

Na internet, diversos usuários criticaram a postura das participantes do grupo A. “Sei não, mas acho quem está apaixonada é a Pétala”, publicou Joseane. Outro usuário disse que Pétala estava sendo machista: “Machistas. Agora mulher (casada ou solteira) não pode ser amiga de homem? Acusavam o Shay do que elas mesmas são”.

Bárbara Borges, nova fazendeira de A Fazenda 14, começou seu mandato causando confusão com Deolane Bezerra na manhã desta quinta-feira (10), ao delegar a função de cuidar da vaca e do touro para a loira e a amiga, Pétala Barreiros.

No momento, a fazendeira discursou sobre a amizade das duas participantes, irritando a advogada.

“Pétala, vaca e touro, ainda não fez. E para acompanhá-la, tenho certeza de que ela vai ficar muito feliz, vocês já podem comemorar, são as parceiras, amigas inseparáveis, best friends”, disse Babi ao colocar o nome de Pétala e Deolane no painel. A advogada não ficou quieta e respondeu: “Um animal mandando cuidar de outro”.