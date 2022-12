A Fazenda 14: Peões se emocionam e choram ao assistir recado de seus familiares

A produção de A Fazenda 14 exibe vídeos dos familiares com mensagens especiais

Os 6 participantes de A Fazenda 14 tiveram uma grande surpresa antes da formação da roça desta terça-feira (6). Provavelmente para acalmar o coração dos peões e nenhum mais desistir do jogo, a produção do reality show rural mostrou vídeos de recados dos familiares.

André Marinho recebeu um vídeo de sua mulher Drika e seus filhos, já Moranguinho ganhou um recado especial de Naldo Benny e sua filha. A mãe de Babi foi a responsável por passar uma mensagem para a peoa, ao lado dos filhos. Bia Miranda recebeu um vídeo emocionante de seu pai. Pelé Milflows também recebeu um recado de sua mulher e filho, e Iran Malfitano viu uma mensagem de sua irmã.

Todos os peões ficaram emocionados e choraram muito com as mensagens de seus familiares. Adriane Galisteu explicou que esse era um presente aos participantes para aguentarem até a reta final.

“A gente decidiu dar esse presente para vocês na reta final para mostrar para vocês quem são as pessoas que vocês devem dar atenção e que realmente importam para vocês”.

Confira o momento especial:

E os peões caíram no choro 😩 #RoçaAFazendapic.twitter.com/Nvbh7g2OpS — A Fazenda (@afazendarecord) December 7, 2022

