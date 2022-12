A Fazenda 14: Pelé MilFlows indica Bia Miranda para a roça da semana

Bia Miranda se irrita com os argumentos de Pelé e inicia briga com o fazendeiro

Diferente do que o público do reality show esperava por conta da saída de Deolane Bezerra, considerada a mais barraqueira da edição, a formação da roça desta terça-feira (6) teve brigas e embates entre os participantes. Logo no início com a indicação do fazendeiro Pelé MilFlows em Bia Miranda, a jovem se irritou com os argumentos do rapper e deu início a mais uma briga.

Ao indicar Bia para ocupar o primeiro banquinho, o peão argumentou: “Algo que me incomodou muito na última dinâmica foi que a Bia disse que eu nao jogo A Fazenda 14, eu não consigo ver dessa forma. [...] Tive embates, me posicionei, quando tive que defender os meus amigos, eu defendi. Mas o meu estilo de jogo foi esse, se ela vê jogar A Fazenda como gritar e xingar o tempo inteiro, beleza, é o jogo dela”.

Bia não gostou das palavras ditas pelo cantor e rebateu: “Não é o meu jogo gritar e xingar não, eu sou assim e eu não vou mudar aqui dentro. [...] Em questão de xingar, é porque o pessoal daqui, os coleguinhas que já foram embora e alguns que estão aqui ainda, acham por eu ter 18 anos, eu tenho que abaixar a cabeça, se mandam eu calar a boca eu tenho que ficar quieta, e não é assim que as coisas funcionam. Só que eu não vou abaixar a cabeça para eles”, disse a jovem.

Confira a treta:

O Fazendeiro da semana Pelé indica Bia para ocupar o primeiro banco da #RoçaAFazenda 🔥 pic.twitter.com/6LEyYNtMtd — A Fazenda (@afazendarecord) December 7, 2022

Britto Jr., apresentador de A Fazenda durante 7 edições, resolveu abrir o jogo e detonou o programa em um vídeo publicado em seu YouTube, contando a todos da internet sobre a manipulação psicológica que o diretor do programa faz para os famosos aceitarem participar.

"É uma manipulação psicológica, que produz muitas vítimas, mas não deixa rastros", disse o comunicador.