A Fazenda 14: Pelé Milflows é o novo fazendeiro da semana e está fora da roça falsa

Com a vitória de Pelé na prova do fazendeiro, Deolane, Babi e Pétala estão na roça falsa

Pelé Milflows é o novo fazendeiro da semana! Na prova de agilidade e rapidez, o rapper foi o melhor e conquistou o sonhado chapéu do fazendeiro, contra Deolane Bezerra e Bárbara Borges.

Para ganhar a disputa, os peões precisavam passar por uma cama de gato e resgatar cinco animais de pelúcia. Os três roceiros disputaram a prova simultaneamente e no percurso, eles tinham que pegar as fichas com a imagem do animal que seria resgatado.

O cantor terminou a prova antes das duas meninas e prometeu curtir muito essa nova delegação.

Confira a vitória de Pelé:

O que os participantes de A Fazenda 14 não sabem é que a roça desta semana é falsa e o eliminado não pegará o caminho para casa e sim, para o rancho, onde poderá ver os outros participantes da sede conversando e ainda chamar dois amigos para passar uma tarde junto.

Porém, Pelé seguirá com todos os benefícios do fazendeiro e na próxima terça-feira, indicará um peão direto para a roça.

A Fazenda 14 está chegando em sua reta final, o reality show está previsto para terminar no dia 15 de dezembro, mas até lá tem muita coisa para acontecer. Roça falsa e quatro eliminações em apenas uma semana, são alguns dos próximos acontecimentos do programa.

Segundo o colunista do Portal R7, Flávio Ricco, os próximos dias serão lotados e prometem muito entretenimento para o público de casa. Nesta quinta-feira (1), acontecerá a primeira roça falsa do jogo, onde o peão escolhido pelo povo poderá ver os participantes dentro da casa.