A Fazenda 14: Naldo teria enviado helicóptero para sobrevoar sede como homenagem para Moranguinho

Cantor Naldo teria mandado helicóptero como homenagem para esposa confinada com pétalas de rosas

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 17h41

Nesta terça-feira, 11, os participantes de A Fazenda 14 tiveram uma surpresa para animar as coisas no confinamento. Aparentemente, o cantor Naldo Benny seria o autor do helicóptero que sobrevoou a sede do reality show rural, como forma de homenagem a esposa, Moranguinho, jogando pétalas de rosa na casa em Itapecerica da Serra.

“Amor, eu te amo. Eu te amo. O preto aqui é sinistro, eu boto pra f*der mesmo”, revelou o artista, em um vídeo gravado dentro de um carro. “Olha a cor do helicóptero”, gritaram alguns dos peões quando viram.

Dentre as especulações dos confinados sobre o que poderia significar ou quem teria feito isso, alguém grita o nome de Naldo. Deborah, então, pede a seu marido: “Fofinho, manda um sinal de fogo, manda uma coisa rosa, um grito de pavão”.

Pouco tempo depois de postar um story comemorando o feito e marcando Moranguinho, com quem é casado há nove anos, Naldo apagou a publicação. Porém, seu assessor compartilhou um post e o marcou, dizendo que o sorriso do amigo não tinha preço.

Depois, Naldo foi ao seu Twitter com a mensagem: “Amo você amor meu”, com um coração e uma rosa, o que levantou mais as suspeitas dos internautas de que ele seria o autor da ação que movimentou a sede do reality show rural nesta terça-feira, noite de formação de roça.

chocado foi o naldo que mandou o helicóptero pic.twitter.com/nkilOuaiZ3 — lucas 💣 #AFazenda14 (@Iucascomenta) October 11, 2022

Treta entre Tati Zaqui e Bia Miranda na Hora do Faro

Durante uma dinâmica no programa Hora do Faro, Tati Zaqui e Bia Miranda protagonizaram uma bela briga. Com ânimos exaltados, a funkeira falou que não sabe o que a neta de Gretchen.

Bia, rebateu: “Você fala tanto isso, mas quem não era para estar aqui é você, porque eu entrei aqui por voto do público. [...] Não entrei por causa de assessoria não, entrei aqui porque o público me colocou.” Assim, se iniciou uma discussão onde ambas começaram a gritar uma com a outra, com Tati sugerindo que elas deveriam se enfrentar na roça.