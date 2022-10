A Fazenda 14: Mãe de Bia Miranda acusa filha de espalhar mentiras em reality

Jenny, mãe de Bia Miranda, está sendo acusada de ignorar situações pesadas que filha passou

A mãe de Bia Miranda (18), Jenny, vem travando uma guerra contra as coisas que a filha fala dentro do reality show rural A Fazenda 14. Recentemente, a influenciadora disse que a mãe ignorou quando disse que havia sofrido abuso sexual, o que Jenny negou. Além disso, ela acusa a peoa de criar histórias para se fazer de vítima para o público em rede nacional.

Em seus stories do Instagram, Jenny declarou não entender algumas falas que a filha faz dentro do confinamento. "Estou sem palavras para as notícias que estão chegando até mim sobre a Bia. Ela está confinada e está dando declarações graves sobre um crime de abuso sexual. E eu, como mãe, estou me sentindo acorrentada", começou.

“Ela me contou por mensagem do nada. Não entendi o porquê de ela falar isso somente agora, sendo que em 2016 eu dei uma entrevista para alguns sites contando sobre os abusos que eu tinha sofrido e sobre os cuidados que eu tomava para que isso não acontecesse com ela também. Ela já tinha 12, já sabia ler e viu a matéria, então por que ali ela não me contou, para que eu pudesse tomar as providências cabíveis?”, disse Jenny,

"Depois da mensagem que ela me enviou, não duvidei. Mas perguntei como foi, onde foi e quem havia feito isso. Desde então, estou indo até o inferno para descobrir quem fez, pois essa pessoa irá pagar muito caro. Não sei do que sou capaz de fazer com um abusador”, continuou.

Além disso, Jenny Miranda disse que a filha usa certos comentários para se vitimizar para o público. “Mesmo diante de outras situações irreais já ditas por ela na nossa briga e até durante o reality, não sei até onde ela pode ir para se vitimizar. Já brigamos muito por ela ter em casa esse comportamento que vocês estão acompanhando no programa. Sempre foi assim! Me enfrentando como mãe, assim como enfrenta as pessoas lá dentro, sem respeito algum”, completou.

Bia Miranda revela ter sofrido abuso aos 6 anos de idade

Durante a votação da formação da roça, Bia Miranda recebeu a maioria dos votos da casa, além de ser duramente criticada pelos participantes. Denominada como mal-educada, ela contou que não recebeu educação por ter sido abandonada e precisar parar de ir à escola para trabalhar.

Quando foi responder ao voto de Bárbara Borges, Bia declarou: “Fui abusada com 6 anos de idade, fui queimada por cigarro quando era criança”. Além disso, quando Iran Malfitano votou na jovem, ela disparou: "Ele mesmo disse: 'Quando o estupro é inevitável, relaxa e goza'. Ele não tem lugar de fala para falar isso e nem para fazer piada. Eu já fui abusada, você já foi abusado, Iran?”.