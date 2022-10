A Fazenda 14: Mãe de Bia Miranda acusa empresários de bloquearem família e amigos

Jenny, mãe de Bia Miranda, questiona motivo de empresários não deixarem ela ver as redes sociais da filha

Redação Publicado em 03/10/2022, às 20h23 - Atualizado às 20h37

A influenciadora Jenny Miranda, mãe da peoa Bia Miranda (18), apareceu em suas redes sociais para acusar os empresários da filha de bloquear ela, a família e os amigos da jovem, logo depois de ser confinada para participar do reality show rural A Fazenda 14.

A ex-namorada de Thammy Miranda veio à público falar que a equipe que gerencia a carreira de Bia, mesmos empresários que Gretchen, sua avó de consideração, contou que teria sido a própria jovem que bloqueou a mãe. Mas Jenny contou que, além de seu perfil pessoal, seu filho caçula e os amigos de Bia também foram bloqueados, depois do reality começar.

“Os empresários da Bia disseram que a Bia me bloqueou antes de entrar no programa. Está no post firmado no insta dela. Agora ela também me bloqueou no meu privado e bloqueou o irmão? Ela confinada bloqueou também todos os amigos de infância e pessoas que participaram da vida dela inteira? Estão com medo de quê?", perguntou a mãe da peoa.

Então, Jenny publicou uma foto antiga com a filha, que aparece vestindo uniforme de escola e sorrindo para ir ao primeiro dia de aula, falando sobre a relação das duas. “Poderia mostrar pra vocês toda nossa história, que eu sei e ela também sabe o quanto vivemos MUITO BEM (tivemos nosso sofrimento de mãe solo também, claro, normais na vida de todo mundo). Mas basta vocês olharem o meu feed. O dela... todas as fotos comigo foram apagadas depois do reality", disse.

"Que direito vocês têm de bloquear o irmão dela? Do que vocês estão com medo?", questionou Jenny, que fez questão de marcar um dos empresários de Bia nos Stories.

Ela ainda gravou um vídeo tentando explicar toda a situação. “Bloquearam não só meu Instagram público, que disseram que foi ela, antes do confinamento, Agora bloquearam meu Instagram privado, agora não tem como ter sido ela porque ela está confinada... E todos os amiguinhos dela, de infância, inclusive, o próprio irmão dela. Eu queria saber do que eles estão com medo", revelou.

Bia Miranda diz que já dormiu na rua e deixa mãe revoltada

Em seus Stories do Instagram, Jenny Miranda mostrou fotos de Bia na infância e um pouco antes de se confinar. “A rua que ela dormia. Sempre bem arrumada e comigo onde eu ia”, contou.

“Nunca fomos de vestir marcas, sempre vestimos o que nos agrada, pode ser de departamento ou até mesmo de marca. Aí, dois meses antes dela entrar na ‘Fazenda’, vestida como gosta e o irmão na festinha! Contra fatos não tem argumentos”, contou Jenny.

Ela ainda revelou que a filha sempre foi influenciável. “Inacreditável cada palavra dita lá dentro! Tudo por causa de dinheiro! Como mesmo Deolane disse e não mentiu: Bia é manipulada fácil, sempre foi influenciável. Só Deus, ela e outras pessoas sabem o por que dela estar citando tanto meu nome negativamente lá dentro e exaltando pessoas que, uma já renegou ela porque não concorda com as atitudes dela! Outro que, há alguns meses atrás, proibia ela de entrar no nosso próprio apê... Desculpem, mas dói e não tem como se calar, primeiro por serem mentiras, segundo porque está saindo da boca da pessoa que eu mais amei e amo, cuidei e zelei nessa vida!”, declarou a mãe de Bia Miranda.