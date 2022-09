A Fazenda 14: Lucas Santos assume preocupação de Deborah ganhar prova do fazendeiro: "A casa vai cair"

O primeiro fazendeiro da temporada falou ao vivo sobre o medo de Deborah vencer o confronto desta quarta-feira; confira

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 23h27

A noite desta quarta-feira (21), já começou tensa em A Fazenda 14. Em dia de prova do fazendeiro, os confinados do reality show da Record TV ficam tensos, sem saber quem irá garantir mais uma semana no jogo, disputando o prêmio milionário e tendo o poder de comandar a sede e movimentar o confinamento.

E logo nos primeiros momentos do programa ao vivo, já teve peão se manifestando dizendo sobre o receio de um rival vencer a disputa. A apresentadora Adriane Galisteu decidiu perguntar para Lucas Santos, atual fazendeiro, quem ele queria que não ganhasse a prova da noite, escolhendo entre Deborah, Shayan e Bruno Tálamo.

O ator respondeu prontamente a apresentadora, afirmando que tem medo de Deborah ganhar a disputa. "Estou bem tranquilo... Só estou preocupado com quem vai assumir esse chápeu, né? De resto está bem sossegado", iniciou Lucas.

Galisteu perguntou ao ex-SBT sobre a preocupação do peão, se era com alguém em específico, e ele rebateu: "Ah... A gente sabe quem que é, né? [Débora] A falsidade mor em pessoa, a casa vai cair pra todo mundo, é bom que a máscara caí de uma vez também", finalizou o ator, debochando da influenciadora digital.

Adriane Galisteu rebate rumores da web

A apresentadora Adriane Galisteu (49) teve que se pronunciar em suas redes sociais depois que começou a sofrer pressão do público do reality show rural A Fazenda 14, pedindo para ela escolher um lado nas brigas. Ela explicou que não está torcendo por ninguém, que está apenas torcendo para o “fogo no feno”.

“Ai, gente, parem com essa ‘fic’ de que torço para A ou para B. Torço para mim aqui do lado desse fogo no feno!”, contou em seu perfil no Twitter.