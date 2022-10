A Fazenda 14: Kerline fala sobre trauma após saída do BBB

Em conversa, Kerline conta sobre o que ocorreu depois que deixou o reality global

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 21h01

Nesta terça-feira, 11, Kerline decidiu usar a tarde de seu confinamento no reality show rural A Fazenda 14 para abrir seu coração para seus colegas. A ex-BBB contou sobre um trauma que acontece até hoje que aconteceu após sair do programa global.

A influenciadora disse que tem medo de chorar publicamente, visto que se tornou um meme na época do Big Brother Brasil. “Eu não posso nem chorar. É um gatilho para mim. Eu entrei aqui jurando que estava super curada”, disse.

"Aí chegou a primeira roça e você surtou, né?”, falou Alex Galette. “Gente! Na primeira roça, eu já estava assim: ‘E se eu for de novo?’”, respondeu Kerline Cardoso. “Era visível! Ela estava sem brilho”, continuou o peão.

"Aí veio as frases [na minha cabeça]: 'Eu não posso fracassar de novo, não posso me sentir frustrada, vou virar chacota no Brasil de novo, lá vou eu ter que me reerguer de novo, tudo o que eu batalhei para estar aqui hoje eu vou ter que fazer mais uma vez'. Tipo, será que eu vou ter força desta vez? Porque eu consegui força do nada. Foi sozinha mesmo, não teve ninguém para amansar a minha cabeça e falar: 'Vamos, eu vou te ajudar'", desabafou a influenciadora.

Treta entre Tati Zaqui e Bia Miranda na Hora do Faro

Durante uma dinâmica no programa Hora do Faro, Tati Zaqui e Bia Miranda protagonizaram uma bela briga. Com ânimos exaltados, a funkeira falou que não sabe o que a neta de Gretchen.

Bia, rebateu: “Você fala tanto isso, mas quem não era para estar aqui é você, porque eu entrei aqui por voto do público. [...] Não entrei por causa de assessoria não, entrei aqui porque o público me colocou.” Assim, se iniciou uma discussão onde ambas começaram a gritar uma com a outra, com Tati sugerindo que elas deveriam se enfrentar na roça.

A roça de A Fazenda 14 será formada nesta terça-feira, 11, e Bia Miranda é um dos focos da casa.