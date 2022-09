A Fazenda 14: Kerline Cardoso revela que não se sente confortável com Deolane Bezerra

A ex-BBB Kerline Cardoso confidenciou na sede de A Fazenda 14 que não se sente confortável com a advogada Deolane Bezerra

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 20h27

Na noite desta terça-feira, 27, o clima tenso já se instaurou na sede de A Fazenda antes da formação da roça, que acontece ainda hoje.

Em conversa com Tati Zaqui, Ruivinha de Marte e Deborah Albuquerque, Kerline Cardoso confessou que não se sente confortável com a presença de Deolane Bezerra na casa.

“É uma pessoa que pesa o ambiente, uma pessoa que desde o começo pesou tudo. Eu achei um absurdo o que fez com Shay, achei absurdo o que fez com essa daqui [Deborah], achei um absurdo o que fez com o Bruno”, revelou a ex-BBB.

Kerline continuou tecendo críticas à advogada: “E ela mentiu, ela falou sim que chamou o Bruno de mal caráter, que não queria mais a amizade do Bruno. A pessoa fica nas entrelinhas, e ela distorce as coisas”.

“Ela é advogada criminalista, né?”, finalizou a participante ao comentar que se sentiu “deslegitimizada” por Deolane.

Confira aqui Kerline falando sobre Deolane!

Causando!

Ainda na tarde desta terça-feira, Deolane comentou com alguns participantes do reality que gostaria de causar com alguns participantes.

A advogada revelou que uma de suas “vítimas” seria Deborah Albuquerque: “Já vi que o café afeta muito. O que a Deborah gosta? Fala aí! As perucas eu jogo tudo dentro da piscina”.