A Fazenda 14: Irmãs de Deolane Bezerra fazer acusações contra a Record

Irmãs da advogada Deolane Bezerra acusam Record de sabotar participação da loira no reality A Fazenda

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 20h21

As irmãs de Deolane Bezerra, Daniele e Dayanne, aproveitaram essa sexta-feira, 4, para causar! As advogadas vieram em suas redes sociais para acusar a produção de A Fazenda 14 de sabotar a peoa dentro do confinamento.

Nos stories do Instagram, as irmãs apontaram que Deolane está sendo vítima de boicote por ter apenas imagens negativas da advogada sendo exibidas para o público que assiste ao reality.

Na rede social, Daniele escreveu uma carta aberta direcionada à Record, afirmando que sua irmã está recebendo um tratamento diferente dos demais. "Venho a público informar toda a minha indignação e profunda tristeza com a produção de A Fazenda 14. Vou relatar resumidamente os motivos. Por que a edição não mostra as falhas de todos os participantes, mas faz questão de dar ênfase somente nas falhas dos participantes do grupo A?”, começou.

“Um participante do grupo B proferiu a repugnante frase: 'Quando o estupro é inevitável, relaxa e goza'. Ele também pulou na cama da Deolane e até soltou gases nas coisas dela, mas a edição não deu ênfase”, se referindo à Iran Malfitano, que é duramente criticado por sua frase, mas, segundo ela, não é cobrado da forma que Deolane é.

Ela ainda falou que a edição não mostra os ataques que a advogada sofre. "A edição sempre mostra Deolane gritando e falando xingamentos, mas não mostra que primeiro ela foi atacada, principalmente por essa participante [Deborah Albuquerque] e que está apenas se defendendo", completou a carta.

Já Dayanne, disse que falou durante uma chamada sua indignação, mas foi censurada. "Eu fui gravar, antes de eu começar, duas moças foram no camarim que eu estava para gravar uma chamada. Nessa chamada, eu apontei o meu descontentamento com a edição do programa e com a apresentadora do programa. Falei que eles estavam puxando para o lado B”, disse.

"Quando eu terminei, uma menina disse que achava que aquilo não poderia ir ao ar. Fomos fazer a chamada do Hoje em Dia, e começou um rebuliço, e era porque eles estavam preocupados. Eu falei: 'Eu acho que a edição está manipulando o jogo a favor do grupo B, estão prejudicando a Deolane’”, completou.

Veja as irmãs de Deolane falando que a advogada está sendo boicotada pela Record:

Irmã de Deolane acusa a Record de manipulação e coloca a culpa da repercussão negativa do Grupo A na edição do programa #AFazendapic.twitter.com/kClgZrZ5Wg — Dantas (@Dantinhas) November 4, 2022

Lucas Santos deixa o reality show rural

O jogo acabou para Lucas Santos! O ator de Carrossel foi eliminado nesta quinta-feira (3) após receber apenas 15,39% dos votos do público do reality show. Lucas disputou a eliminação contra Iran Malfitano e Deolane Bezerra, que receberam 52,49% e 32,12% dos votos, respectivamente. O ex-peão se despediu do programa e disse que imaginava o resultado, pois estavam duas pessoas do seu time encarando a berlinda, deixando resultado mais fácil para o grupo A.

Nestes últimos dias, o ator prometeu que voltaria do jogo e colocaria Kerline Cardoso na eliminação. Os dois peões travaram diversas brigas durante a estadia na sede. Lucas também teve muitos problemas dentro do jogo com Deborah Albuquerque.