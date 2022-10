A Fazenda 14: Iran Malfitano vence a terceira Prova de Fogo do reality show

Kerline, Pétala, Bia Miranda e Bárbara formam a nova baia

02/10/2022

Na tarde deste domingo (2), ocorreu a terceira Prova de Fogo no reality show A Fazenda 14, o ator Iran Malfitano foi o grande vencedor e ganhou os poderes do lampião. O poder da chama vermelha, definido pelo público, concede o direito de trocar um peão da baia por um peão da sede. O ator poderá ficar com esse poder ou transferir para outro participante.

Na dinâmica, juntamente com Iran, disputaram a prova Kerline Cardoso e Pétala Barreiros, que ganhou a vaga após Deolane Bezerra ser a sorteada e preferir passar o lugar para a amiga. Ruivinha de Marte, Tiago Ramos e Thomaz Costa sortearam as bolinhas vermelhas e, com isso, receberam a missão de serem os ajudantes dos peões.

Os participantes precisavam montar um quebra-cabeça no menor tempo, enquanto um peão ficava preso em uma cela com as instruções, o outro que estava vendado, precisava encontrar as peças e colocar no lugar certo da plataforma. A dupla Iran Malfitano e Thomaz Costa fizeram a prova em menos tempo que os concorrentes.

Com isso, foi formada a nova baia da semana, as peoas que perderam a prova foram direto para a baia, e Pétala puxou Bárbara Borges e Kerline puxou Bia Miranda.

Confira a volta de Iran para a sede:

🔥PROVA DE FOGO! O ajudante está vendado e tem montar engrenagens seguindo a voz do outro #AFazendapic.twitter.com/HrWatyDbfI — Central Reality ⭐️ (@centralreality) October 2, 2022

O início da noite do último sábado (1), foi marcado por uma conversa estratégica do grupo de Deborah Albuquerque, rival do time de Deolane. Com Shayan, Tati Zaqui, Alex, Bárbara, Ruivinha e Kerline, na casa da árvore, a ruiva falou sobre votos.

Em um bate-papo liderado por Shayan, os confinados pensaram em estratégias para a roça de terça-feira (4), que decidirá o futuro de mais um eliminado da semana. Com dúvidas sobre em quem votar, o grupo decidiu que os próximos alvos serão Bia Miranda e Tiago Ramos.