A Fazenda 14: Iran Malfitano surge com a barba loiríssima

Ingrid Ohara ajuda Iran Malfitano a descolorir a barba e também aproveita para mexer nas sobrancelhas de Bruno Tálamo

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 21h48

A influenciadora Ingrid Ohara (25) decidiu mudar o visual de alguns peões de A Fazenda 14 nesta quarta-feira, 21. A paraense aproveitou o dia para descolorir a barba do ator Iran Malfitano (40) e as sobrancelhas do jornalista Bruno Tálamo.

Ingrid queria primeiramente descolorir o cabelo do ator, mas ele não deixou. “Cabelo não. Vai a barba. Barba você pode mexer. Cabelo, de jeito nenhum!”, exclamou Iran.

Pelé Milflows estava presente e tentou impedir a peoa. “Você vai pintar mesmo? Não, não, não, não! Vai tirar o charme dele todo, ele querer raspar [a barba]. Ele tá bonitão, pô. Galã de novela! Vai estragar. Pô, faz o que quiser, mas vai estragar”, brincou. Iran não se importou e rebateu: “A barba, se eu não gostar, eu tiro”.

O rapper até tentou insistir, mas em vão. Ingrid brincou que Pelé estava com inveja e começou a passar o descolorante em Iran. Logo após, foi em Bruno, que estava dormindo, pedindo para descolorir suas sobrancelhas, que deixou.

"Estou desconstruindo ele", brincou Ingrid. O ator perguntou se ele também iria descolorir a barba, mas Bruno negou: "A barba é só se eu voltar fazendeiro". "A gente começa na sobrancelha e depois vai para a cabeça, sabe? Vai desconstruindo o bofe aos poucos", disse a influenciadora.

Iran Malfitano perde a paciência com Deborah Albuquerque

Iran Malfitano deu uma bronca em Deborah Albuquerque. Ela tentou arrumar confusão com os outros peões, mas o artista logo falou para ela parar.

“Deborah, os incomodados que se retirem. Pega uma mantinha aqui e vai ver os patinhos. Às vezes, a defesa é o recuo”, disse Iran. “Aí você vai e incomoda quem não tem nada a ver. Quando você recebe berro, está todo mundo dentro da casa e ninguém ouviu o berro. Você começa a destoar a harmonia da casa”, retrucou Deborah.