A Fazenda 14: Iran Malfitano perde a paciência com Deborah Albuquerque

Iran Malfitano dá bronca em Deborah Albuquerque em A Fazenda 14: 'Os incomodados que se retirem'

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 15h37

O ator Iran Malfitano deu uma bronca em Deborah Albuquerque nesta terça-feira, 20, durante a discussão em A Fazenda 14, da Record TV. Ela tentou arrumar confusão com os outros peões, mas o artista logo falou para ela parar.

“Deborah, os incomodados que se retirem. Pega uma mantinha aqui e vai ver os patinhos. Às vezes, a defesa é o recuo”, disse ele. Para se defender, ela disse que estava na cozinha antes dos outros, mas ele não quis saber. “Aí você vai e incomoda quem não tem nada a ver. Quando você recebe berro, está todo mundo dentro da casa e ninguém ouviu o berro. Você começa a destoar a harmonia da casa”, declarou.

Assim, Deborah pediu desculpas e Iran deu um conselho para ela. “Não me deixou chateado, é apenas porque me incomoda. Ficar um minuto ali, tudo bem, mas você ficou mais”, declarou.

Deborah Albuquerque alfineta Pétala em A Fazenda

Há poucos dias, Deborah Albuquerque disse que Pétala Barreiros estava imitando Arthur Aguiar em A Fazenda 14. "A [equipe] da Pétala é a do Arthur Aguiar. Ela veio se gabar no início, não tinha nem começado [a transmissão no] Playplus ainda, foi bem quando a gente entrou. Por isso que ela tenta imitar ele. Mas o Arthur é um cara maravilhoso, né? E ela é uma menina boba, chata, sombra".

Sem polpar críticas, a jornalista detonou Pétala para os companheiros de confinamento. "Lá fora, ela é completamente boba, chata, enjoada. Ela é soberbinha, patricinha para caramba lá fora. Eu comecei a perceber, ela é muito nariz empinado".