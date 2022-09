A Fazenda 14: Internautas exigem expulsão do peão Lucas Santos; entenda o motivo

Lucas Santos teria supostamente maltratado animais dentro do reality show A Fazenda 14

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 15h18

Durante seu confinamento no reality show A Fazenda 14, o peão Lucas Santos (21) está causando muita polêmica nas redes sociais graças ao seu comportamento com os animais. A produção teve que chamar a atenção de Lucas mais de uma vez, por causa de seu cuidado com os bichos.

Indignado, Lucas contou para Deolane sobre a situação: “Estão falando que eu estou faltando com o respeito com os pais”.

Um dos momentos que deixou os internautas bravos com Lucas foi quando ele diz para uma vaca: “Para nós não termos que sair na mão”. Ao levar uma bronca, ele retruca: “Manda ele vir descer essa porr* então. Onde é que a gente maltrata os bichinhos A gente trata direito, limpa tudo para não deixar suja a parada para ele”.

Veja outro momento de Lucas Santos que causaram comoção nas redes sociais graças ao seu comportamento com os animais de A Fazenda 14:

Mais uma vez o Lucas foi grosso e xingou os animais durante o trato e a produção chamou atenção. O peão não gostou da chamada e saiu revidando a produção. #AFazenda14 (📹record tv) pic.twitter.com/NGLpyGrMxD — Vai Desmaiar #AFazenda14 (@vaidesmaiar) September 26, 2022

Enquanto continuarmos assistindo sem falar nada @rocarelli nao vai tomar nenhuma providência, é inadmissível ver pessoas tratando até os bichinhos desse jeito...Ja passou de todos os limites esta fazenda! — Lilian.🦚✨🐳🫶 (@Lilian46630694) September 26, 2022

Lucas Santos assume preocupação de Deborah ganhar prova do fazendeiro

A apresentadora do reality show A Fazenda 14, Adriane Galisteu, decidiu perguntar para Lucas Santos, durante o programa ao vivo antes da disputa para ver quem seria o novo fazendeiro, quem ele queria que não ganhasse a prova da noite, tendo que escolher entre Deborah, Shayan e Bruno Tálamo.

O ator respondeu que tem medo de Deborah ganhar. "Estou bem tranquilo... Só estou preocupado com quem vai assumir esse chápeu, né? De resto está bem sossegado", contou Lucas para a Adriane Galisteu.

A apresenrtadora, então, perguntou ao ator e cantor ex-SBT sobre a preocupação do peão, se era com alguém em específico, e ele rebateu: "Ah... A gente sabe quem que é, né? A falsidade mor em pessoa, a casa vai cair pra todo mundo, é bom que a máscara caí de uma vez também", finalizou o ator, debochando da influenciadora digital.