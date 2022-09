A Fazenda 14: Ingrid joga fezes de vaca nas roupas de Vini e ele se vinga

Clima tenso! Ingrid Ohara toma atitude radical contra Vini Buttel e ele não deixa barato e se vinga em A Fazenda 14

O clima ficou tenso entre Ingrid Ohara e Vini Buttel no confinamento de A Fazenda 14, da Record TV. Durantr a madrugada desta quinta-feira, 29, a peoa perdeu a paciência e jogou um saco com fezes de vaca nas roupas do novo fazendeiro, que é o Vini.

“Só fala b*sta, só quero que coma b*sta de volta”, disse ela em seu momento de fúria. A atitude dela chocou os outros participantes, principalmente porque o saco de fezes também atingiu os pertences de Iran Malfitano, André Marinho, Shayan e Lucas Santos.

Pouco depois, Ingrid conversou com Kerline e pediu para não ser julgada por sua atitude, já que está na roça. “Queria ter enfiado b*sta na boca dele, pra ele engolir de volta as m*rdas que ele fala. Não fiz pior. Amiga, desculpa, de verdade...”, declarou.

Algum tempo depois, Vini executou a sua vingança. Ele escondeu a caixa de maquiagens dela no lixo da cozinha. Pela manhã, ele contou que não iria explodir. “Tá todo mundo cansado pelos acontecimentos de ontem. Quem esperava uma reação explosiva minha, não conseguiu, só conseguiu me deixar chateado, porque eu não sou playboy. Todas asquelas coisas que estavam lá era minhas e eu tinha pago. Só conseguiu me deixar chateado. Parabéns pela atitude b*sta”, disse ele enquanto distribuia as atitudes do dia.

Por sua vez, Ingrid também se desculpou com os colegas de confinamento. “Tirando você [Vini], eu queria pedir desculpas a todos. Foi mal, de verdade. Fui criança. Desculpa, Iran, André, Lucas, pessoas que de alguma forma eu acabei machucando. Fui explosiva, não pensei no que estava fazendo. Explosiva, não, impulsiva”, declarou.

Então, Vini questionou o motivo para ela não se desculpar com ele e a pessoa disse que não iria se desculpar com ele. “Então você não vai se desculpar comigo? Certeza? Você já viu a sua caixa de maquiagens? Tá bom, então, se continuar assim, sem desculpar, aí que não vai ver mesmo”, disse ele. E ela rebateu: “Oxe, vai tirar minha maquiagem agora?”.

Assista aos vídeos da intriga entre Ingrid e Vini em A Fazenda 14:

Ingrid jogou uma sacola cheia de coco de cavalo nas roupas do Vini: "Só fala bosta, agora quero que ele coma a bosta de volta". pic.twitter.com/T1fCTJe3Mt — Garoto do blog (@garotxdoblogofc) September 29, 2022

Vini acaba de jogar toda maquiagem da Ingrid no lixo 🗣️🗣️🗣️🗣️



KKKKKKKKKKKKK #AFazenda | #AFazenda14pic.twitter.com/EQ63jzNREt — Bruno Leicam (@brunomacielof) September 29, 2022

Ingrid pede desculpas aos peões pelo ocorrido de ontem. #AFazendapic.twitter.com/xRAfkvcMXD — Central Reality 🐮 #AFazenda14 (@centralreality) September 29, 2022

