A Fazenda 14: Ingrid consola Ruivinha de Marte e se declara para amiga: "Nunca conheci alguém tão doce"

23/09/2022

A noite desta sexta-feira (23), foi marcada por momentos de emoção em A Fazenda 14. Tudo começou quando a influenciadora Ruivinha de Marte caiu no choro, após embate com Deolane Bezerra, afirmando que estava se sentindo idiota de ter conversado com a advogada.

Rodeada de amigos a aliados, a cantora amazonense abriu o coração, dizendo sobre os casos de bullying que sempre sofreu, sobre a preocupação de sua família com sua postura e polêmicas que rolaram dentro do programa.

Consolada por Ingrid, Ruivinha recebeu palavras de afeto, sobre o sentimento que a amiga sente por ela, mesmo com pouco tempo de convívio. "Lá fora, eu quero de verdade te levar pra vida. Não quero, tipo, deixar de ser sua amiga lá fora... Amiga, eu nunca conheci alguém tão doce quanto você!", iniciou a influencer.

"Você é pura, cara... Você tem um coração muito bom, você é iluminada, tem um coração bom, você é do bem, eu te vejo do bem, tá ligado... De verdade, tem pessoas assim que eu gosto e tal... Mas cara, pra eu amar uma pessoa tão rápido assim, e dá pra ver no teu olhar cara... Você é sincera, amiga, ingênua, você é do bem, quer o bem do próximo. Não tenho nada de ruim pra falar de você, só coisas boas", pontuou Ingrid.

A apresentadora Ingrid Ohara finalizou seu discurso sobre Ruivinha enfatizando sobre a autenticidade da amiga, enquanto a cantora se emocionava com as palavras.

