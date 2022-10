A Fazenda 14: Grupo de Deolane faz a cabeça de Tiago para o peão prejudicar Kerline na Prova de Fogo

Iran Malfitano foi o grande vencedor e garante os poderes do lampião

Eita! A edição desta segunda-feira (3), mostrou o sorteio da Prova de Fogo que rolou no domingo (2) em A Fazenda 14, com a vitória do ator Iran Malfitano. Antes da prova acontecer, foi realizado um sorteio e Tiago Ramos ficou responsável por ser a dupla de Kerline Cardoso na prova e ajudá-la.

No momento em que os participantes se arrumavam para descer até a arena de provas, o grupinho da advogada Deolane Bezerra brincou com a situação e disseram para o ex-namorado da mãe de Neymar prejudicar a ex-BBB de propósito a prova. Apesar da brincadeira, Tiago fez a prova corretamente, Kerline chegou a elogiar e dizer que o peão estava indo muito bem.

Relebre a prova:

Na tarde deste domingo (2), ocorreu a terceira Prova de Fogo no reality show A Fazenda 14, o ator Iran Malfitano foi o grande vencedor e ganhou os poderes do lampião. O poder da chama vermelha, definido pelo público, concede o direito de trocar um peão da baia por um peão da sede. O ator poderá ficar com esse poder ou transferir para outro participante.

Na dinâmica, juntamente com Iran, disputaram a prova Kerline Cardoso e Pétala Barreiros, que ganhou a vaga após Deolane Bezerra ser a sorteada e preferir passar o lugar para a amiga. Ruivinha de Marte, Tiago Ramos e Thomaz Costa sortearam as bolinhas vermelhas e, com isso, receberam a missão de serem os ajudantes dos peões.