A Fazenda 14: Galisteu revela o motivo da festa ser cancelada, descubra:

Briga entre Shay e Tiago causou o cancelamento da festa

CARAS Digital Publicado em 15/10/2022, às 22h58

A edição deste sábado (15), revelou o verdadeiro motivo da tradicional festa de sexta-feira (14) ter sido cancelada. A apresentadora do programa, Adriane Galisteu, explicou:

“Depois da atividade do Hora do Faro, os ânimos dos peões estavam aflorados e alguns especularam tumultuar a festa dessa semana, você acredita? Pois é, isso não é admissível. Para impedir esse tipo de comportamento e também servir como advertência para os peões, a produção decidiu cancelar a festa”.

A briga onde foi dito que iria tumultuar a festa, foi entre Tiago e Shayam, após o programada de Rodrigo Faro, que contou com a participação da última eliminada, Tati Zaqui. Na briga, o ex-namorado da mãe de Neymar, gritou: “Essa festa hoje vai bombar. Vai ficar muito louca essa festa hoje”.

Confira:

SEM FESTA PARA OS PEÕES! Vem entender ⚠ #AFazendapic.twitter.com/0I688rDdiy — A Fazenda (@afazendarecord) October 16, 2022

A cantora Tati Zaqui, última eliminada de A Fazenda 14, participou da Live do Eliminado nesta sexta-feira (14), quadro apresentado por Lucas Maciel.

No momento, a funkeira abriu seu coração sobre sua participação dentro do reality show rural, contou sobre seu relacionamento com Thomaz Costa e admitiu que está disposta a conhecer melhor o ator fora do programa.